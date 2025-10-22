Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Wenn etwas über lange Zeit erfolglos war, sollte man es bleiben lassen. Und dabei das Herz nicht in der Hose tragen. Gedanken zum Umgang mit der AfD.

Neulich habe ich Tino Chrupalla getroffen. Das letzte und bis dahin einzige Mal waren wir uns vor sechs Jahren begegnet. Wir waren zusammen mit Bettina Gaus von der "taz" in die Sendung Maischberger eingeladen, die damals noch von Köln aus sendete, also mussten wir fliegen. Bettina Gaus, inzwischen leider verstorbene renommierte Publizistin und unerschütterlich links, machte Chrupalla und mich schon vorher darauf aufmerksam, dass sie extrem an Flugangst leide.

Es kam, wie es kommen musste. Wir gerieten in schwere Turbulenzen, Bettina Gaus begann zu hyperventilieren und bat den neben ihr sitzenden Chrupalla, ihre Hand zu halten. Der das auch tat. Die ultralinke Journalistin Hand in Hand mit dem Rechtsaußen Chrupalla. Für mich bis heute bei aller politischen Aufgeladenheit und Polarisierung eine schöne Szene. In einer Extremsituation halten ganz rechts und ganz links menschlich auch mal zusammen.

(Quelle: Reinaldo Coddou H.) Zur Person Christoph Schwennicke ist Politikchef von t-online. Seit fast 30 Jahren begleitet, beobachtet und analysiert er das politische Geschehen in Berlin, zuvor in Bonn. Für die "Süddeutsche Zeitung", den "Spiegel" und das Politmagazin "Cicero", dessen Chefredakteur und Verleger er über viele Jahre war.

Das anschließende Interview, das auf die bei ihm ebenso präsente launige Erinnerung an diese Begebenheit folgte, war so konfrontativ und kontrovers, wie sich Gaus auch hinterher in der Sendung Chrupalla gegenüber zeigte. Richtig hart teilweise. Aber, ich bekenne mich zugleich schuldig: Wir haben auch gemeinsam gelacht, der Chrupalla und ich.

Nicht erst bei diesem Interview, aber auch und gerade währenddessen wurde mir bewusst, was für ein wirres Weltbild von der AfD gepflegt wird. Nichts hält ihre Überzeugungen (so es sie überhaupt gibt) im Innersten zusammen. Außer die Aussicht auf maximalen Beifall bei den schlecht Gelaunten und leicht Verführbaren dieses Landes. Was Chrupalla da gesagt hat zur Wehrpflicht, zur Außenpolitik war völlig inkonsistent und widersprüchlich. Nichts passt da zusammen. Beispiel: Wehrpflicht? Ja schon, aber nur in Friedenszeiten.

So geht das in fast allen Politikfeldern und sogar so weit, dass Chrupalla im Gespräch einräumte, seine konziliantere Art und die Rolle von Alice Weidel als Bösewichtin wie Gundel Gaukeley bei Dagobert Duck sei nachgerade darauf angelegt, dass für alle was im Angebot ist. Für die Freundlichen wie die Pester. Die AfD sammelt alles ein, Mitte bis ganz extrem rechts. Und bekommt dabei immer mehr Schlagseite.

Zusammengekleistert wie eine Schwitters-Collage