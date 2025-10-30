Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Am Wochenende stürzten die letzten beiden Kühltürme eines Atomkraftwerks in Deutschland in sich zusammen. Ein Lebenstraum der Grünen ist damit final in Erfüllung – und ein Irrweg konsequent zu Ende gegangen.

Zu Zeiten meiner Kindheit und Jugend im Unteren Illertal gab es zwei Orte mit G, die wir untereinander wie Chiffren benutzten. Sie hießen Günzburg und Gundremmingen. "Gib Obacht", hieß es zum Beispiel schwäbelnd, "wenn'd so weitermachsch, na kommsch nach Günzburg". In Günzburg befand sich seinerzeit die nächstgelegene Nervenheilanstalt. Wir sprachen wenig feinfühlig vom Irrenhaus. Der Name Gundremmingen wiederum, der stand für uns immer für das Böse. Für die böse Atomkraft. Über 50 Kilometer hinweg war der himmelhohe weiße Dampfschweif zu sehen, der unablässig aus seinen beiden Kühltürmen quoll.

An diesem Wochenende nun ging in Gundremmingen bundesweit ziemlich still und unbeachtet das atomare Zeitalter in Deutschland zu Ende, auch wenn vor Ort 30.000 Schaulustige dem Spektakel beiwohnten. Nacheinander sackten die beiden Türme in sich zusammen, nachdem die Sprengladungen an ihren Sockeln gezündet worden waren. Gundremmingen war die letzte Reaktorruine, die im Zuge des Atomausstiegs noch nicht gesprengt worden war bis zu diesem Moment.

(Quelle: Reinaldo Coddou H.) Zur Person Christoph Schwennicke ist Politikchef von t-online. Seit fast 30 Jahren begleitet, beobachtet und analysiert er das politische Geschehen in Berlin, zuvor in Bonn. Für die "Süddeutsche Zeitung", den "Spiegel" und das Politmagazin "Cicero", dessen Chefredakteur und Verleger er über viele Jahre war.

Damit ist ein jahrzehntelanger Weg zu Ende gegangen. Dessen letzte Etappe die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel markiert hatte. "Das war's", sagte sie seinerzeit zu ihrer Vertrauten Beate Baumann am Telefon, nachdem am 11. März 2011 ein Seebeben vor Fukushima das dortige Kernkraftwerk schwer beschädigt hatte. Mit diesen Worten (sie lieferten später die Zeile der Titelgeschichte, die wir dazu beim "Spiegel" geschrieben haben) wurde von höchster Stelle eine Energieform entsorgt, die bis dahin einen Gutteil der deutschen Stromversorgung sichergestellt hatte.

Dass Frau Merkel Fukushima politisch gerade recht kam, gehört zu den vielen bitteren Ironien dieses Themas. Vorher hatte sie noch den vom grünen Umweltminister Jürgen Trittin ausgehandelten Atomausstieg ausgesetzt und die Laufzeiten verlängert.

Merkel zahlte einen hohen politischen Preis

Als Ostdeutsche hatte sie aber Wucht und Kraft der Anti-AKW-Bewegung komplett unterschätzt, musste daher für die Verlängerung einen hohen politischen Preis bezahlen und war gottfroh, das jetzt revidieren zu können. Dass sie nach Fukushima als Physikerin einen anderen Blick aufs Nukleare bekommen habe, wie sie in der Regierungserklärung seinerzeit behauptete, habe ich ihr nie abgenommen und war damit nicht allein. Klaus Töpfer, immerhin seinerzeit als Ex-CDU-Umweltminister von ihr als Vorsitzender einer Atomausstiegs-Kommission benannt, ging es ganz genauso.