Trockenen Fußes über den Atlantik wandeln

Er vermehrt sich rasant. Die großen Weibchen (ein Kabeljau oder Dorsch kann bis zu 50 Pfund und schwerer werden) legen bis zu neun Millionen Eier. "Wenn aus allen Eiern ungehindert Jungfische schlüpfen und sämtliche Jungfische heranreifen würden", notierte der berühmte französische Schriftsteller Alexandre Dumas in seinem "Grand dictionnaire de cuisine" von 1873, "so braucht es nach Berechnungen nur drei Jahre, um das Meer so anzufüllen, dass man auf dem Rücken von Kabeljauen trockenen Fußes über den Atlantik wandeln könnte". Noch im Jahr 1885 befand das kanadische Landwirtschaftsministerium: "Wenn die Naturordnung nicht von Grund auf umgestürzt wird, werden unsere Fischgründe noch Jahrhunderte lang reiche Erträge bringen". Der Kabeljau schien als Nahrungsquelle des Menschen für die Ewigkeit gemacht.

Und jetzt das. "Den Dorsch haben wir verloren", sagt der Meeresbiologe Rainer Froese vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung "Geomar" in Kiel. Diese dramatische wie lakonische Feststellung traf er nach den gescheiterten Bemühungen der Europäischen Union, dem Dorsch in der Ostsee mindestens ein Jahr, am besten drei Jahre die Chance zu geben, sich wieder zu erholen. Der Druck der Lobby war zu groß. Es wird weiter gefischt. Damit, da sind sich alle Experten einig, ist der Dorsch in der Ostsee dem Tod geweiht. Die Naturordnung wurde eben, in den Worten des kanadischen Ministeriums, von Grund auf umgestürzt. Durch den Menschen.

Schon seit Jahren "verbuttet" die Population. Verbutten ist ein Fachbegriff dafür, dass die Exemplare immer kleiner werden, weil die großen Fische gefangen werden und so nur der Genpool der kleinen erhalten bleibt. Jetzt werden weiter die Netze ausgebracht und bis an die Fangquoten heran die Ostsee nach dem Dorsch durchkämmt. Das kann er als Art nicht mehr überleben. Nicht nur eine Art stirbt damit aus. Ein jahrhundertelanges Kulturgut der Ostsee geht verloren.

Das Beispiel des Dorsches im Mare Baltikum wirft einmal mehr die existenzielle Frage auf: Ist der Mensch als Art nicht imstande, diesen Planeten, der ihm ein Paradies ist, zu erhalten in seiner Fruchtbarkeit und Schönheit? Ist er nicht imstande zu begreifen, dass Artenvielfalt keine zoologische Liebhaberei ist, sondern Grundlage unser aller Seins? Es ist wie ein Fluch: Da hat die Natur dem Menschen ein Gehirn geschenkt wie sonst keinem Lebewesen auf dieser Erde, und er ist trotzdem zu blöde zu erkennen, wohin der rauschhafte Raubbau an diesem nach bisherigem Kenntnisstand einzigartigen Planeten im Universum führen wird.