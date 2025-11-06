1. Ein Kanzler ohne Regierungserfahrung

Niemand kann Friedrich Merz Willen und Durchhaltefähigkeit absprechen. Wie bleiern müssen sich die 16 Jahre Kanzlerschaft seiner Widersacherin Angela Merkel angefühlt haben, die ihn aus dem politischen Betrieb vertrieben hatte. Und dann kamen auch noch drei weitere Wartejahre Scholz obendrauf. Drei Anläufe brauchte er für den Parteivorsitz. Das muss man erst mal alles stehen und ausfechten.

Aber nüchtern betrachtet ist er trotzdem ein relatives Greenhorn, was das Dasein in politischer Verantwortung anlangt. Gute drei Jahre führte Merz mit Unterbrechung die Unionsfraktion, bis Merkel ihn dort wegschubste. Weder war er Bundesminister noch Ministerpräsident, nicht einmal parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion (PGF), eine Rolle, die politisch auch sehr lehrreich ist. Merz hat das Amt des Bundeskanzlers wie eine Art Vorstandsvorsitzender für sich definiert, in der irrigen Annahme, dass man von dort so durchregieren kann wie ein CEO. Das ist nicht der Fall. Angela Merkel hat das einmal in einem Stoßseufzer im Rahmen eines Kinderinterviews zu erkennen gegeben: Dass es mit der Machtfülle eines Kanzlers gar nicht so weit her ist.

Was Merz und Wadephul gemeinsam haben

Dazu kommt Merz' Impulsivität, die etwas ähnlich Authentisches hat wie jene seines Außenministers. Und immer wieder eben auch die gleichen Folgen zeitigt. Zudem hat Merz immer noch nicht verinnerlicht, dass ein Kanzler nicht die gleiche Phonstärke wählen kann wie ein Oppositionsführer. Weil das Amt wie ein Megafon wirkt, in das man hineinspricht.

2. Das knirschende Getriebe im Kanzleramt

Regierungspolitik darf man sich wie einen Verbrennungsmotor vorstellen. Mit ganz vielen Rädchen, großen, kleinen, mittleren. Mit Kurbelwelle, Kupplung, Getriebe. Und mit einem Kolben, der sich in einem Zylinder in oft hohen Drehzahlen auf und ab bewegt. Damit diese Maschine rund läuft, muss sie immer und überall gut geölt sein. Der Ölfilm darf nicht abreißen. Sonst droht der Kolbenfresser. Für diesen Job gibt es Maschinisten. Sie müssen immer ölen. Der oberste Maschinist der Machtmaschine von Merz heißt Thorsten Frei. Und aus irgendwelchen Gründen ölt er nicht richtig, kommt es folglich zum Abriss des Schmierfilms. Ob Merz Frei von Absprachen mit seinem Vizekanzler Lars Klingbeil von der SPD nicht berichtet, oder ob Frei diese wichtigen Informationen nicht umgehend an die Spitzen der Partei, Fraktion und vor allem: alle Unionsministerpräsidenten weitergibt – man weiß es nicht. Fakt ist: Die Infos kommen dort zu oft nicht an. Schlecht. Sehr schlecht.

Verwaltungserfahrung als Oberbürgermeister

Frei hat der Fraktion drei Jahre als PGF gedient. Und war vorher einmal neun Jahre Oberbürgermeister von Donaueschingen. Es könnte sein, dass das auch nicht genügend Vorbereitung in der Kunst der politischen Verwaltung ist, um den Posten des Kanzleramtschefs erfolgreich auszuüben.