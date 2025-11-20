Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Das Bündnis Sahra Wagenknecht geht seinem Ende entgegen. Und die AfD zerstreitet sich auf offener Bühne über Russland. Es gibt sie noch, die guten Nachrichten für die Vernunft der politischen Mitte.

Es entbehrt nicht einer feinen Ironie, dass sich Sahra Wagenknecht künftig um die Grundwerte der nach ihr benannten Partei kümmern möchte. Man kann sich fragen, wie die bisherige Parteichefin den lieben langen Tag dann so zubringt. Denn es liegt im Wesen einer populistischen Partei, und das ist das BSW in Reinform, dass sie genau das nicht hat: Grundwerte. Überzeugungen, die von einer einenden Idee zusammengehalten werden.

(Quelle: Reinaldo Coddou H.) Zur Person Christoph Schwennicke ist Politikchef von t-online. Seit 30 Jahren begleitet, beobachtet und analysiert er das politische Geschehen in Berlin, zuvor in Bonn. Für die "Süddeutsche Zeitung", den "Spiegel" und das Politmagazin "Cicero", dessen Chefredakteur und Verleger er über viele Jahre war.

Jede konventionelle Partei erwächst aus einer Idee, deren Zeit gekommen ist. Das war bei den Grünen und dem Umweltschutz so, das war lange vorher bei der SPD und den Chancen und Rechten der Arbeiter in einer Industriegesellschaft so.

Nichts davon hält eine Populistenpartei wie das BSW oder die AfD in ihrem Innern zusammen. Statt einen ideellen Kern zu haben, sammeln Populisten Triggerpunkte. Sie stellen ein buntes Sammelsurium an Positionen zusammen, die überhaupt nicht zueinanderpassen. Hauptsache, es gibt da draußen genug Menschen, die beim jeweiligen Triggerpunkt an die Decke gehen. Deren schlechte Laune und Wut im Gefäß einer Partei gesammelt werden kann. Beim Bündnis Wagenknecht wurde dieses Fass aus schlechter Laune obendrein lose von einem einzigen Fassreifen zusammengehalten: dem Ego ihrer bisherigen Vorsitzenden. Aber jetzt kann man zuschauen, wie dieses Fass auseinanderfliegt. Und von nichts mehr zusammengehalten wird. Das BSW mag noch eine Zeit lang vor sich hinvegetieren. Faktisch tot ist es schon jetzt.

Das Dagegen aus Prinzip oder besser: das Dagegen bar jeglicher ideeller Prinzipien ist als politisches Geschäftsmodell im Moment insgesamt unter Druck. Auch die AfD, deren Panzer als Partei allerdings ausgehärteter ist im Unterschied zum fragilen BSW, tut sich im Augenblick zum ersten Mal seit langer Zeit schwer, ihren Kessel Buntes als politisches Angebot glaubhaft weiter an den Mann zu bringen. Wie bei einem Hop-on-Hop-off-Bus sind sie auf alles draufgesprungen, was politische Rendite versprach. Und da kann man sich im Affekt schon mal in der Linie vertun und in einer Sackgasse landen.

Plötzlich muss sich die AfD entscheiden