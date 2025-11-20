Wagenknecht und BSW Genau das haben sie nicht
Das Bündnis Sahra Wagenknecht geht seinem Ende entgegen. Und die AfD zerstreitet sich auf offener Bühne über Russland. Es gibt sie noch, die guten Nachrichten für die Vernunft der politischen Mitte.
Es entbehrt nicht einer feinen Ironie, dass sich Sahra Wagenknecht künftig um die Grundwerte der nach ihr benannten Partei kümmern möchte. Man kann sich fragen, wie die bisherige Parteichefin den lieben langen Tag dann so zubringt. Denn es liegt im Wesen einer populistischen Partei, und das ist das BSW in Reinform, dass sie genau das nicht hat: Grundwerte. Überzeugungen, die von einer einenden Idee zusammengehalten werden.
Jede konventionelle Partei erwächst aus einer Idee, deren Zeit gekommen ist. Das war bei den Grünen und dem Umweltschutz so, das war lange vorher bei der SPD und den Chancen und Rechten der Arbeiter in einer Industriegesellschaft so.
Nichts davon hält eine Populistenpartei wie das BSW oder die AfD in ihrem Innern zusammen. Statt einen ideellen Kern zu haben, sammeln Populisten Triggerpunkte. Sie stellen ein buntes Sammelsurium an Positionen zusammen, die überhaupt nicht zueinanderpassen. Hauptsache, es gibt da draußen genug Menschen, die beim jeweiligen Triggerpunkt an die Decke gehen. Deren schlechte Laune und Wut im Gefäß einer Partei gesammelt werden kann. Beim Bündnis Wagenknecht wurde dieses Fass aus schlechter Laune obendrein lose von einem einzigen Fassreifen zusammengehalten: dem Ego ihrer bisherigen Vorsitzenden. Aber jetzt kann man zuschauen, wie dieses Fass auseinanderfliegt. Und von nichts mehr zusammengehalten wird. Das BSW mag noch eine Zeit lang vor sich hinvegetieren. Faktisch tot ist es schon jetzt.
Das Dagegen aus Prinzip oder besser: das Dagegen bar jeglicher ideeller Prinzipien ist als politisches Geschäftsmodell im Moment insgesamt unter Druck. Auch die AfD, deren Panzer als Partei allerdings ausgehärteter ist im Unterschied zum fragilen BSW, tut sich im Augenblick zum ersten Mal seit langer Zeit schwer, ihren Kessel Buntes als politisches Angebot glaubhaft weiter an den Mann zu bringen. Wie bei einem Hop-on-Hop-off-Bus sind sie auf alles draufgesprungen, was politische Rendite versprach. Und da kann man sich im Affekt schon mal in der Linie vertun und in einer Sackgasse landen.
Plötzlich muss sich die AfD entscheiden
Weil alle politischen Konkurrenten eine mehr oder weniger kritische Grundposition zu US-Präsident Donald Trump eingenommen hatten, fand die AfD den MAGA-Mann schon per se gut und unterhielt zu dessen Getreuen blendende Kontakte. Zugleich flirtete die AfD weiter mit Kriegstreiber Wladimir Putin in Moskau, was so lange gut ging, wie Trump Putin seinen Freund nannte.
Das ist nun bekanntlich vorbei, die AfD weiß nicht so recht, auf welche Seite sie sich jetzt schmeißen soll, und der Streit zwischen Alice Weidel und Tino Chrupalla um die richtige Haltung zu Russland spielt sich vor aller Augen ab. Weidel fragt sich, was man da jetzt eigentlich soll, wenn Mitglieder ihrer eigenen Partei nach Moskau reisen, um sich dort lieb Kind zu machen. Und Chrupalla wiederholt in Interviews und Talkshows auf geradezu infantile Weise sein Credo: Putin sei keine Gefahr für Deutschland und habe ihm persönlich nichts getan, sagte er in der Sendung "Lanz" als Begründung für seinen Putinismus.
Ausgrenzen bringt gar nichts
Dieser Vorgang führt allen politisch Interessierten vor Augen: Billiger Populismus, der nur auf schnelle Gewinne setzt, hat auf längere Strecke plötzlich ganz kurze Beine.
Deshalb kann es für die politische Konkurrenz nur eine wirklich wirksame Methode geben, diese AfD und ihre Ableger wie das BSW zu stellen: Zerrt sie in die politische Manege. Mitten rein. Stellt sie. Und nutzt die Chance, wenn sie sich ergibt, ihre ganze politische Hühnerbrüstigkeit offenbar zu machen. Ausgrenzen und Stigmatisieren bewirkt das genaue Gegenteil. In ihrer Isolation kann die AfD blühen und gedeihen. In der politischen Auseinandersetzung und unter Druck schrumpelt sie ganz schnell zusammen. Ich muss in dem Zusammenhang gestehen, dass ich Dieter Bohlen in seiner Straßenköter-Intelligenz dieser Tage innerlich beipflichten musste: Ja, die Brandmauer ist zu Ende gedacht "völlig idiotisch", wie es Bohlen in seinem Deutsch formulierte.
Wie alles haben vielleicht auch der Populismus und die aus ihm geborenen Parteien einen Zyklus. Bisher ging es immer nur bergauf. BSW und AfD hatten zusammen zeitweise bis zu 30 Prozent in den Umfragen. Als das BSW seinen Sinkflug begann, versuchte sich Wagenknecht in einer ersten Reaktion noch an die Rockschöße von Alice Weidel zu hängen und irgendwelche Allianzen zu schmieden. Weidel wusste sofort, dass sie davon nichts haben würde, und ließ Wagenknecht abtropfen.
Seither wird das BSW immer blutärmer, und die AfD stagniert trotz gewissermaßen frei werdender Populismus-Aktien zum ersten Mal seit Langem, zugegeben: auf hohem Niveau. Könnte es gleichwohl sein, dass in ihrem wilden Durcheinander auch die AfD eine Decke erreicht oder sogar ihren Zenit überschritten hat?
Sind uns die Niederlande wieder einen Schritt voraus?
Ein Blick in die Niederlande nährt diese Hoffnung. Mehr als ein Jahrzehnt beherrschte dort der Rechtspopulist Geert Wilders die politische Bühne. Gegen ihn war keine Regierung mehr zu bilden. Mit ihm allerdings auch nicht. Und dann taucht mit einem Mal eine junge, frische Kraft auf, ein junger Mann namens Rob Jetten. Seine Partei der sozialliberalen Demokraten D66 setzte im Wahlkampf auf Themen wie Wohnraummangel, Migration und Gesundheits- und Pflegepolitik, verbunden mit einem optimistischen, konstruktiven Ton – eine Abkehr vom vorherrschenden negativen Wahlklima, das vor allem von Wilders gepflegt und erfolgreich kultiviert wurde. Analysen in den Niederlanden führen den Erfolg Jettens darauf zurück, dass viele Wählerinnen und Wähler sich von populistischen Extremen abwenden wollten.
Die Niederlande kippten seinerzeit noch vor Deutschland in den partiellen Populismus. Es wäre erfreulich, wenn das sympathische Nachbarland uns auch jetzt wieder nurmehr einen Schritt voraus wäre.
