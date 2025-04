Gemach, gemach?

Na ja, lässt sich einwenden, wir sind ja erst im Übergangsstadium. Die SPD muss dem Koalitionsvertrag erst noch zustimmen, was immer auch ein Risiko ist. Dann tritt das Parlament zur konstituierenden Sitzung zusammen und wählt den Kanzler. Gemach, also?

Aber gemach gibt es nicht in einer Welt, in der der Irrsinn waltet. Was heute nicht bedacht wird, was heute nicht vorbereitet wird, geht womöglich morgen in der wilden Jagd der Ereignisse unter, die andauernde internationale Abstimmung erfordern – wegen des Zollkriegs, der Abkehr der USA von der Nato, der Transformation Europas oder dem Ukraine-Krieg.

Da ist es kein Fehler, wenn der Koalitionsvertrag regelt, was zu regeln ist. Da die Weltpolitik einem Kanzler, der seinem Land Gewicht geben will, alles abverlangen wird, ist es gut, wenn zu Hause manches schon in trockenen Tüchern ist.

Die Zeiten wenden sich

Wirtschaft ist auch im Kapitalismus nicht alles, aber ohne einigermaßen florierende Wirtschaft ist alles nichts. Also, die nächste Regierung will Investitionen erleichtern und Arbeit steuerlich entlasten, dazu die Bürokratie reduzieren und in die Infrastruktur investieren, auch die Energiekosten für Unternehmen senken. Ist doch was, oder?

Alles, was schief läuft in Deutschland, bündelt sich für viele Menschen in der Immigrations-Politik. Darüber lässt sich nicht rechten, es ist, wie es ist. In den nächsten mutmaßlich vier Jahren findet ein Duell zwischen Union und AfD um die Meinungsführerschaft statt, wer hier bleiben darf oder gehen muss, wie mit den Immigranten umgegangen wird und wie viele von ihnen das Land bereichern.