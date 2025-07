Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der US-Präsident will Frieden in Gaza stiften und den Nahen Osten neu sortieren. Tatsächlich scheint plötzlich Undenkbares denkbar zu sein. Aber wie verhält sich Benjamin Netanjahu dazu?

Benjamin Netanjahu und Donald Trump sind so etwas wie Brüder im Geiste. Beide verbindet die intensive Hinwendung zur Autokratie, wozu der Primat der Regierung über die Gerichtsbarkeit gehört. Beide pochen auf das Recht des Stärkeren.

Irgendwann werden wir auch erfahren, wie es dazu kam, dass der widerstrebende US-Präsident doch noch gemeinsam mit Israel einen kurzen Krieg gegen den Iran führte. Der israelische Ministerpräsident hätte ihn gerne fortgesetzt, aber daran hinderte ihn dann Donald Trump.

Es ist schon ein seltsamer Vorgang: Israel ringt den USA das Mitmachen ab und muss sich dann vom Weitermachen abbringen lassen.

Heute besucht Netanjahu mal wieder Washington. Er kennt sich in den USA aus. Er wuchs in Cheltenham im Staate Pennsylvania auf und spricht astreines amerikanisches Englisch. In seinen vielen Jahren als Premierminister sah er schon etliche Präsidenten kommen und gehen. Sowohl Barack Obama als auch Joe Biden ließ er seine Geringschätzung spüren und setzte sich über ihre Einwände und Mahnungen hinweg, etwa die Siedlungen im Westjordanland einzustellen. Mit Donald Trump ist das Verhältnis leichter und zugleich schwieriger.

Leichter, weil sie sich im Denken und Handeln nahe sind, dazu im Alter: Trump ist 79, Netanjahu bald 76. Schwieriger, weil Trump den Nahen Osten befrieden möchte, woran Netanjahu nicht unbedingt gelegen ist, um es milde auszudrücken.

Seit gestern wird in Katar wieder über Gaza verhandelt. Es geht erneut um 60 Tage Waffenruhe und die Freilassung der Geiseln. Soviel wir wissen, leben noch 20 der armen Menschen, die seit dem 7. Oktober 2023 in der Gewalt der Hamas sind. Mindestens 31 sind als Geiseln gestorben oder umgebracht worden. Ein Abkommen ist überfällig, was denn sonst.

Zur Person Gerhard Spörl interessiert sich seit jeher für weltpolitische Ereignisse und Veränderungen, die natürlich auch Deutschlands Rolle im internationalen Gefüge berühren. Er arbeitete in leitenden Positionen in der "Zeit" und im "Spiegel", war zwischendurch Korrespondent in den USA und schreibt heute Bücher, am liebsten über historische Themen.

Netanjahu wird in die Geschichte als Besieger der Feinde Israels eingehen

Eigentlich liegt Frieden nach so vielen Kriegen und so viel Gewalt nahe. Israel ist jetzt die Vormacht in dieser Region. Iran, auf Hegemonie bedacht, ist auf sich selbst zurückgeworfen. Die Mullahs müssen im eigenen Land um ihre Theokratie fürchten, weil sich der Mossad im Land bewegte wie Fische im Wasser. Dem Regime sind zudem die leichtgängigen Vorfeldorganisationen abhandengekommen. Die Hisbollah: im Kern getroffen. Die Hamas: gejagt in Gaza und außerhalb.

Was man auch immer von Netanjahu persönlich halten mag, er wird in die Geschichte als Besieger der Feinde Israels eingehen. Aber wie lange hält der günstige Zustand an?

Wieder ist es so, dass es auf Donald Trump ankommt. Er versteht es, als Zentralgestirn andere um sich kreisen zu lassen. Auch wenn Prognosen, seine Person betreffend, mit Vorsicht zu genießen sind, scheint er doch darauf aus zu sein, an seine Mission der Deals im Nahen Osten anzuknüpfen.

Netanjahu und Trump werden heute im Weißen Haus ihr gemeinsames Werk hochleben lassen, den Angriff auf den Iran und die Demütigung des Regimes. Ob überhaupt und für wie lange das Atomprogramm zurückgeworfen wurde, bleibt allerdings ein Rätsel. Jedenfalls liegt den Mullahs offenbar daran, die Verhandlungen mit den USA wieder aufzunehmen.