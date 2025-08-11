Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Nach einigem Zögern reagiert Friedrich Merz auf die israelische Gaza-Politik. Erstaunlich viel Kritik prasselt von CDU und CSU auf ihn ein. Die SPD stützt den Kurs.

Der Kanzler hat seine Israel-Politik verändert, gut so. Die Ankündigung der Regierung Netanjahu, Gaza ganz zu besetzen und ihre Absicht, die Bewohner von dort zu vertreiben, zwingt förmlich zum Umdenken. Hätte Friedrich Merz so getan, als wäre nichts passiert, hätte er sich unglaubwürdig gemacht. Vor allem England und Frankreich wunderten sich schon länger über den deutschen Langmut.

Die Mehrheit der Deutschen hält übrigens das Waffenembargo für richtig. Dieser Umstand ist erstaunlich, weil ansonsten die Werte für die Regierung und den Kanzler mal wieder bergab gehen. Daraus könnte man schließen, dass die Stimmung labil ist und sich morgen verändern kann.

Die CSU hängt an Umfragen wie der Junkie an der Nadel. Diesmal ließ sie in ihrem Feinsinn wissen, sie sei in die Entscheidung des Kanzlers nicht eingebunden gewesen. CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann nannte die Entscheidung des Kanzlers bedenklich. Der frühere Parteichef Horst Seehofer sprach von einem "außenpolitischen Fehler".



Empörung in der CDU – bei den Hinterbänklern

Die SPD nimmt übel, dass ihre Kandidatin für das Verfassungsgericht resignierte. Lars Klingbeil hat vermutlich eine Meinung über Israels Vorgehen in Gaza, behält sie aber für sich. Im Schweigen war schon Olaf Scholz groß. Immerhin: Ko-Parteivorsitzende Bärbel Bas stützte den Kurs des Kanzlers im ARD-"Sommerinterview".

Heftige Empörung rührt sich in der CDU. Nun gut, es sind zumeist Hinterbänkler, deren Namen jenseits ihrer Fraktion keiner kennt. Darunter ist aber auch Roderich Kiesewetter, Oberst a.D., geübt in Talkshows als Erklärer des Ukraine-Krieges. Nun ist es aber so, dass Kiesewetter zu seinem Unglück bei der Verteilung herausgehobener Posten leer ausgegangen war. Dass ihn das Übergehen schmerzt, ist verständlich. Dass er die Lücke jedoch als externer Pressesprecher Benjamin Netanjahus füllt, geht zu weit.

Kiesewetter hält dem Kanzler entgegen, Deutschland beuge sich "einem antisemitischen Mob der Straße und der gnadenlosen Hamas-Propaganda". So bleibe die deutsche Staatsraison, die Israels Existenz einbedenkt, "eine leere Hülle". Dieses Echo schallt auch aus Israel herüber.

Man muss Merz nicht bemitleiden

Menschen mit Phantomschmerzen gehören in den Umkreis jedweder Regierung. Was jedoch in diesen Tagen auffällt, ist die Vielfalt der Besserwisser. Das lauernde Beobachten, die empörungsbereite Gemütswallung, die das Land beherrscht, greift auf die Regierungspartei CDU über. Ihre Bereitschaft, den Kanzler zu tragen, besonders wenn es kritisch wird, war einst ihr Markenzeichen. Jetzt sinkt sie allmählich auf SPD-Maß.