Donald Trump und Wladimir Putin zelebrieren ihre gefühlte Nähe und fingieren Weltpolitik in Alaska. Sonst ist offenbar nichts herausgekommen, kein Deal; worüber die Ukraine froh sein muss.

Wenn zwei Figuren der Weltpolitik nach einem Treffen Andeutungen über eine Einigung fallen lassen und von Weiterungen munkeln, dann kommt unweigerlich Misstrauen auf, dass sie zulasten aller anderen geheime Vereinbarungen getroffen haben könnten. Wladimir Putin muss man aus Erfahrung alles zutrauen. Er ist der Machtpolitiker alten Schlags, der seinen Interessen kaltblütig folgt. Der Westen ist sein Feind, was aber keineswegs einschließt, dass er mit dem Feind keine Deals vereinbaren würde. Aus seiner Sicht war der Hitler-Stalin-Pakt 1939 ein voller Erfolg.

Donald Trump ist grundsätzlich zu allem fähig. Er nimmt jede Form des Politischen persönlich. In seiner Verblendung, dass er kraft seiner Persönlichkeit die Macht der Interessen überwinden kann, ist er unübertroffen. Erinnert sich noch jemand an das lächerliche Treffen mit Kim Jong Un, dem Monsterbaby aus Nordkorea, im Februar 2019? "Er mochte mich. Ich mochte ihn. Wir kamen sehr gut miteinander aus", sagte Trump hinterher.

Er mag mich, ich mag ihn sowieso, sagte Trump sinngemäß nach dem Treffen in

Anchorage über Putin, den er ab jetzt nur noch Wladimir nennt, wie rührend. Liegt in dieser demonstrativen Sentimentalität das Ergebnis dieses pompösen Weltereignisses – in der Art des Handschlags, dass sie gemeinsam im Lincoln aus dem US-Stützpunkt fuhren, in dem Bilderhagel zweier lächelnd einander zugeneigter Männer? Ansonsten nichts passiert?

Viel Atmosphäre, wenig Substanz

Groß in gefühlter Atmosphäre, klein an politischer Substanz. Und die Ironie daran ist, dass wir in Europa und vor allem die Ukraine froh darüber sein müssen, wenn es dabei bleibt.

Ein Rätsel aber ist weiterhin, weshalb Donald so viel Rücksicht auf Wladimir zu nehmen bereit ist. Die Inszenierung von Anchorage mag Trumps Gefallen finden, blendet jedoch bestimmt nicht Putin, der weiß, wie sich mit Symbolpolitik Bedeutung simulieren lässt.

Für ihn zählt, dass er weniger denn je Konsequenzen für seine Kriegsführung

befürchten muss. In seiner Einschätzung, dass der Westen dekadent ist und Amerika Europa sich selbst überlässt, kann er sich bestärkt sehen. Ihm bleibt freie Hand in der Ukraine, darauf kommt es ihm an. Dieses Ergebnis ist ihm wichtiger als das Auftauchen auf der Weltbühne, das natürlich auch die russischen Medien bis zum Abwinken ausschlachten.