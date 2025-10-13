Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Heute feiern sie in Israel und Ägypten Donald Trump. Die Hamas wie auch Israel müssen sich der geballten Macht der USA und der arabischen Länder beugen. Ein langer Prozess beginnt, mit Frieden als Ziel.

Dies ist ein großer Tag im Leben des amerikanischen Präsidenten. Er wird umjubelt als Friedensstifter, als der Mann, der einen Krieg beendet hat, an dessen Eindämmung sein Vorgänger gescheitert war. Seine Schwäche erweist sich diesmal als Stärke: Die Ignoranz gegenüber der Geschichte voller Leid und Kriegen in Nahost, der Glaube an seine Omnipotenz und die USA als Ordnungsmacht in dieser Region, deren Boden von Blut getränkt ist und deren Menschen von Hass aufeinander beseelt sind.

In Scharm el-Scheich auf der Halbinsel Sinai wird das Abkommen über den Frieden in Gaza feierlich unterzeichnet. Viele Staats- und Regierungschefs werden diesen historischen Tag durch ihre Anwesenheit zieren, darunter auch der deutsche Bundeskanzler. Über allen aber thront Donald Trump, der zwar an der Ukraine das Interesse verloren hat, aber an dieser Region nicht.

Frieden ist ein großes Wort. Frieden und Nahost sind eigentlich ein Widerspruch in sich. Ist dort überhaupt ein Frieden möglich, ohne dass der nächste Krieg schon vorbereitet wird?

Zur Person Gerhard Spörl interessiert sich seit jeher für weltpolitische Ereignisse und Veränderungen, die natürlich auch Deutschlands Rolle im internationalen Gefüge berühren. Er arbeitete in leitenden Positionen in der "Zeit" und im "Spiegel", war zwischendurch Korrespondent in den USA und schreibt heute Bücher, am liebsten über historische Themen.

20 Punkte sind zu viel für einen seriösen Plan

Frieden scheint wirklich möglich zu sein. Erstens schreien die tiefenscharfen Veränderungen durch die Serie an Kriegen, die seit dem 7. Oktober 2023 in der Region tobten, nach einer politischen Neuordnung. Zweitens ist die Geduld der arabischen Staaten mit der Hamas und die Geduld Amerikas mit Israel an ihrem Ende angelangt, sodass sie die Daumenschrauben anlegten und das Unmögliche möglich machten.

Ab jetzt wird der 20-Punkte-Plan abgearbeitet, den Donald Trump als sein Werk betrachtet. Die israelischen Geiseln kommen frei. 20 von ihnen leben noch, eine Minderheit. Die anderen 28, die Mehrheit, kehren als Leichname in die Heimat zurück. Sie starben an den Bedingungen, denen sie ausgesetzt waren, so viel ist klar. Wie und warum genau sie den Tod fanden, werden ihre Familien erfahren wollen. In die große Freude mischt sich, wie immer nach Kriegen, große Trauer.

