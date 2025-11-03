Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Wladimir Putin und Donald Trump haben eines gemeinsam: Sie ertragen Schwäche nicht. Zur Ablenkung nehmen sie das nukleare Wettrüsten wieder auf.

Donald Trump hat das Kriegsministerium angewiesen, sofort wieder Atomtests aufzunehmen. Seine Begründung lautet, er möchte auch tun, was die anderen tun – China und Russland. Er behauptet, die USA hätten die meisten Nuklearwaffen, was zwar nicht stimmt, aber kommt es auf Fakten an? Kommt es nicht, Russland hat mehr.

Dass die Tests auf gleicher Grundlage wie die Chinas und Russlands ausgeführt werden sollen, würde bedeuten, dass keine Atombombe gezündet werden wird. Nur Nordkorea zündet sie heute noch. Die USA haben 1992 den letzten Versuch unternommen, bevor der Präsident, er hieß George Bush Senior, ein Moratorium verhängte. Im Rückblick war das eine goldene Zeit. Nach dem Ende des Kalten Krieges schien es nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis sich die liberale Demokratie weltweit ausbreiten würde. Was für ein Irrtum, leider.

Interessant ist der Tag und die Stunde, die Trump für die Ankündigung wählte – kurz vor dem Treffen mit Xi Jinping in Südkorea, in dem die Konflikte um Zölle und Handelsströme eingedämmt werden sollten. Xi hatte den Export Seltener Erden, auf die er ein Monopol besitzt, erheblich eingeschränkt und den Import von Sojabohnen eingestellt. Beides traf einen wunden Punkt in der Wirklichkeit, den Trump sich immer wieder zu seinen Gunsten zurecht lügt. Deshalb war er stärker auf einen Kompromiss bedacht als Xi.

Rückkehr zum Kalten Krieg

Schwäche hasst Trump. So wich er auf ein anderes Spielfeld aus, auf dem die USA unbestrittene Stärke besitzen. Er plusterte sich mit der Wiederaufnahme der Atomtests auf. Natürlich bleibt vage, welche Systeme er meint und wie er sie testen lassen möchte. Details werden wie immer nachgeschoben. Mittlerweile hat Energieminister Chris Wright klargestellt, dass es keine nuklearen Explosionen geben soll.

Seinen Zweck erfüllte das Manöver, das er auf Truth Social, seiner digitalen Plattform, hinausposaunte. Mehr als der Handelskrieg interessierte sich die Welt nunmehr für die Rückkehr zum Kalten Krieg, in dem sich die Kontrahenten mit Atomwaffen hochrüsten.

Zur Person Gerhard Spörl interessiert sich seit jeher für weltpolitische Ereignisse und Veränderungen, die natürlich auch Deutschlands Rolle im internationalen Gefüge berühren. Er arbeitete in leitenden Positionen in der "Zeit" und im "Spiegel", war zwischendurch Korrespondent in den USA und schreibt heute Bücher, am liebsten über historische Themen.