Die Bundesregierung findet einen klassischen Kompromiss für die Reform der Bundeswehr, der das Entscheidende vertagt. Am sinnvollsten wäre ohnehin ein soziales Jahr für alle.

Der jüngste Sohn einer Großfamilie möchte sich einen Traum erfüllen. Das Fliegen faszinierte ihn früh und darum kreist seither sein Denken. Und für seinen Traum nimmt er einiges in Kauf.

Anstatt nach dem Abitur auf eine mittelgroße Weltreise zu gehen, fand er sich im Sommer 2024 in einer bayerischen Bundeswehrkaserne zur Grundausbildung ein. Es wird noch einige Zeit dauern, bis er dort sitzen darf, wo er sitzen möchte – im Cockpit eines Kampfflugzeuges. Das kann der Eurofighter sein, eines der besten Flugzeuge der Welt, das kann die F-35 mit Tarnkappentechnik sein.

Die Tochter von Bekannten hat gerade Halbzeit in ihrem freiwilligen sozialen Jahr, das sie in einem Berliner Krankenhaus absolviert. Sie war sich unsicher, ob ihr das Medizinstudium liegen würde. Jetzt weiß sie es. Das Jahr ist nicht verloren, sondern gewonnen.

Warum gehen junge Menschen zur Bundeswehr?

Rund 50.000 junge Frauen und Männer absolvieren derzeit ein freiwilliges soziales Jahr. Rund 11.000 junge Männer und Frauen gehen aus eigenen Stücken Jahr für Jahr zur Bundeswehr. Die Gründe sind individuell verschieden, mehr weiß man nicht. Es gibt keine detaillierte Studie, warum sich die einen dafür entscheiden und andere nicht. Mehr Kenntnis aber wäre dringend nötig für die Debatte, was die Gesellschaft erwarten kann und womit die Bundeswehr rechnen darf.

Da es an Fakten für die Belange der Bundeswehr fehlt, darf eifrig spekuliert werden. In einer ARD-Talkshow über Bundeswehr und Kriegsgefahr saß neulich Heidi Reichinnek. Mit bebender Stimme berichtete die Vorsitzende der Linken von jungen Menschen, die Angst davor hätten, in die Bundeswehr gezwungen zu werden, wenn in Deutschland wieder die Wehrpflicht gelte. Dazu zitierte sie Schätzungen, dass 80 Prozent der deutschen Jugendlichen den Dienst an der Waffe ablehnten. Sie schien bereit zu sein, diesen Dissidenten Exil zu gewähren, wenn sie der Staat bedroht.

