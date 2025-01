Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der Wahlkampf von Friedrich Merz ist eine dröge Angelegenheit: kein Spirit, keine Leichtigkeit, keine Überraschung. Das kann sich bald rächen.

CDU und CSU werden diesen Wahlkampf nicht mehr verlieren. Merz wird Bundeskanzler. Scholz kann ihn nicht mehr schlagen, Weidel kann ihn noch nicht schlagen. Aber es ist die Schwäche seiner Konkurrenten aus der gescheiterten Ampelkoalition, die ihm den Weg ins Amt ebnet. Nicht eigene Stärke. Oder hören Sie etwa, dass ein Ruf durchs Land schallt: Friedrich Merz muss Kanzler werden! Da flüstert es nicht einmal.

Obwohl die Christdemokraten vieles richtig gemacht haben. Die CDU hat sich rechtzeitig ein neues Grundsatzprogramm gegeben und damit Abschied von Angela Merkel genommen, so wollte es die Partei. Sie hat gemeinsam mit der CSU ein Wahlprogramm geschrieben, die Kernthemen sind definiert: Wirtschaft und Migration. Merz und Söder treten als Partner auf. Der Kanzler in spe hat seine Agenda 2030 vorgelegt.

Merz redet zum Geburtstag von Konrad Adenauer. Merz spricht in der Bochumer Jahrhunderthalle vor christdemokratischen Betriebsräten. Merz lädt Partei- und Regierungschefs der europäischen Partner in seine Parteizentrale ein. Merz im Fernsehen, Merz bei t-online, Merz auf dem Marktplatz. Alles okay. Aber: Es zündet nicht.

Problem erkannt – aber passiert ist nichts

Warum nicht? Bevor er zum Kanzlerkandidaten nominiert wurde, stellte Friedrich Merz selbstkritische Fragen: Erreiche ich die Mehrheit der Menschen? Nicht nur die Politik-Junkies, die keine Talkshow im TV verpassen, sondern auch die vielen, die sich für die Reform der Unternehmenssteuer eher am Rande interessieren. Oder gar nicht. Wählen mich auch Frauen zum Kanzler, obwohl ich nicht Robert Habeck bin? Komme ich, der klassische Vertreter der Boomer-Generation, mit den jungen Leuten ins Gespräch?

Eigentlich gilt: Problem erkannt, Gefahr gebannt. Aber dann ist einfach nichts passiert. Beispiel Frauen: Wissen Sie, welche Frauen aus der Union demnächst in der Regierung eine Rolle spielen? Julia Klöckner, sie war schon bei Merkel Ministerin. Und sonst? In Berlin raunt man weitere Namen: Karin Prien, Silvia Breher, Ines Claus. Kennen Sie die Damen? Eben. Merz könnte sie bekannt machen, als Mitglieder seines Teams. Tut er aber nicht.

Mehr als ein Viertel der Vorstände in Dax-Konzernen sind inzwischen weiblich, vier der 40 Unternehmen haben Frauen an der Spitze. Der Bundesverband der Deutschen Industrie und der Verband der Automobilindustrie werden von Frauen geführt, beide (Tanja Gönner und Hildegard Müller) sind CDU-Mitglieder. Merz scheint das nur mäßig zu interessieren. Frauen wählen nicht unbedingt Frauen. Aber sie wollen, dass ihr Geschlecht in Politik und Gesellschaft angemessen repräsentiert wird. In der Merz-CDU ist das nicht der Fall.

Bei Söder ist es etwas Wurst

Wo erreichen Politiker im Wahlkampf die Jugend? Klar, auf Social Media. Falls Sie einen Instagram-Account haben, schauen Sie mal die Beiträge von "@merzcdu" an. Sie erfahren, dass Friedrich Merz die deutschen Waldbauern empfangen hat. Er versichert, unser Land sei einzigartig. Er legt aber auch Wert auf die Feststellung, Deutschland brauche einen grundlegenden Wandel. Es geht um die kapitalgedeckte Altersversorgung. Informationswert: geht so. Unterhaltungswert: null. Merz hat 155.000 Follower auf Insta.

(Quelle: Reinaldo Coddou H.) Zur Person Uwe Vorkötter gehört zu den erfahrensten Journalisten der Republik. Seit vier Jahrzehnten analysiert er Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, er hat schon die Bundeskanzler Schmidt und Kohl aus der Nähe beobachtet. Als Chefredakteur leitete er die "Stuttgarter Zeitung", die "Berliner Zeitung" und die "Frankfurter Rundschau". Er ist Herausgeber von "Horizont", einem Fachmedium für die Kommunikationsbranche. Nach Stationen in Brüssel, Berlin und Frankfurt lebt Vorkötter wieder in Stuttgart. Aufgewachsen ist er im Ruhrgebiet, wo man das offene Wort schätzt und die Politik nicht einfach den Politikern überlässt. Bei t-online erscheint jeden Dienstag seine Kolumne "Elder Statesman".

Ein bisschen Abwechslung bringt bei ihm Markus Söder rein, der schon manchmal spöttisch Foodblogger genannt wird, weil es ihn so oft beim Essen gibt. Merz hat Eindrücke an der Currywurst-Bude mit Söder geteilt. Vergleicht man, wie "markus.soeder" auf dieser Plattform präsent ist, dann zeigt sich: Manchmal geht es auch bei ihm um Politik. Aber Söder tritt auch mit Uschi Glas auf. Oder mit Nürnberger Rostbratwürstchen. Söder über Cannabis. Söder über seinen Bart. Söder als Marvel-Held. Der CSU-Chef hat viermal so viele Follower wie Merz. Mehr als Alice Weidel.