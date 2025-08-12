Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Was ist los bei Mercedes? Der Glanz des Sterns verblasst, die Krise nistet sich in Stuttgart-Untertürkheim ein. Das liegt nicht nur daran, dass die E-Autos keine Käufer finden.

Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz … Die Älteren unter Ihnen kennen diese Songzeile: Janis Joplin, 1970, damals ein Welthit. Die Frau mit der kraftvollen Rock- und Bluesstimme widmete der deutschen Automarke eine Hymne – kein Influencer-Marketing, einfach so, aus Spaß. Mercedes, eine Marke der Popkultur.

Loading...

In Stuttgart hat man damals nicht auf den Song reagiert. Vielleicht, weil der Text einen ironischen, konsumkritischen Unterton hat. Wahrscheinlich aber fanden es die Daimler-Bosse ganz normal, dass sich eine junge Frau nichts sehnlicher wünscht als einen Mercedes-Benz. Die älteste Automarke der Welt genoss einen legendären Ruf, sie stand für "Made in Germany", der Stern gehörte zum Inventar der Republik. Auf einen 200 D mussten die Käufer viele Monate warten.

Heute können sie jedes Modell direkt aus dem Showroom kaufen. Die Absatzzahlen brechen ein, der Umsatz schrumpft, der Gewinn erst recht, der Aktienkurs schwächelt. Die Elektroautos verkaufen sich schlecht, in den USA werden die Flaggschiffe EQE und EQS ab September gar nicht mehr angeboten. Einen Aufwärtstrend gibt es nur bei der Zahl der Rückrufe wegen technischer Mängel. In einer repräsentativen Studie wurde kürzlich gefragt, welchen Marken die Deutschen besonders vertrauen. Mercedes landete auf Platz 22 von 25, hinter Oral-B, Fielmann und Knorr.

(Quelle: Reinaldo Coddou H.) (Quelle: Reinaldo Coddou H.) Zur Person Uwe Vorkötter gehört zu den erfahrensten Journalisten der Republik. Seit vier Jahrzehnten analysiert er Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, er hat schon die Bundeskanzler Schmidt und Kohl aus der Nähe beobachtet. Als Chefredakteur leitete er die "Stuttgarter Zeitung", die "Berliner Zeitung" und die "Frankfurter Rundschau". Er ist Herausgeber von "Horizont", einem Fachmedium für die Kommunikationsbranche.

Das sind ernüchternde Befunde. Das Magazin "Cicero" fragt bereits, ob Stuttgart das neue Detroit wird. Die Wiege des Automobils, heute eine wohlhabende Stadt, demnächst eine Metropole der Armut und der Kriminalität, wie die heruntergekommene Motorcity in den USA? Das scheint weit hergeholt zu sein, aber im Schwäbischen macht man sich Sorgen. Wenn der Daimler hustet, wird das Land schwer krank.

Die kritischen Blicke richten sich auf Ola Källenius, der seit sechs Jahren an der Spitze des Unternehmens steht. Ein gebürtiger Schwede, den es beruflich und privat nach Stuttgart verschlagen hat. 56 Jahre alt, jungenhafter Typ, sehr sympathisch. Vor zwei Jahren hat er die deutsche Staatsbürgerschaft erworben, von der kleinen Zeremonie im Bürgeramt postete er voller Stolz ein selbst gemachtes Handyfoto. Ein Mensch, nicht nur ein Manager.