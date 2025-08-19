Die subjektive Sicht des Autors auf das Thema. Niemand muss diese Meinung übernehmen, aber sie kann zum Nachdenken anregen.Was Meinungen von Nachrichten unterscheidet.
Entscheidende Monate für FDP Das wäre das Ende der Partei
Die Liberalen wollen sich noch einmal neu erfinden, mutig sein und innovativ. 2026 soll die Wende bringen. Es könnte auch das Ende der FDP markieren.
Was macht eigentlich Christian Lindner? Na ja, was die meisten jungen Väter so machen. Windeln wechseln, Babybrei zubereiten, den Bugaboo klarmachen – das ist der Porsche unter den Kinderwagen. Außerdem hat er sich selbstständig gemacht: freiberuflicher Autor und Redner. Er redet ja gerne. Große Kongresse, internationales Business, ansprechende Honorare, das passt. Aber sonst: Christian Lindner ist von der Bildfläche verschwunden.
Seine Partei auch. Die FDP hat nichts mehr zu sagen. Und wenn, dann hört niemand zu. Die Bahn brauche strukturelle Veränderungen, steht über einer Pressemitteilung zum Rausschmiss von Richard Lutz – was macht eigentlich Volker Wissing? Die Ukraine müsse aus einer Position der Stärke heraus agieren können, erklärt Marie-Agnes Strack-Zimmermann; ja klar, aber die Realität sieht anders aus. Parteichef Christian Dürr zum 100-Tage-Jubiläum der neuen Koalition: "Ich verstehe die Union nicht mehr." Die Wähler haben aber die FDP nicht mehr verstanden.
- Christian Dürr: Er ist Christian Lindners Nachfolger
- Nicole Büttner: Das ist die neue FDP-Generalsekretärin
Die Liberalen wissen, woran es lag. Sie haben ihre Niederlage schonungslos aufgearbeitet. 48 Seiten umfasst die Fehleranalyse der Ära Lindner seit 2013. Es war nicht alles schlecht, so das Fazit, zuletzt aber eben doch. FDP-Politiker seien als elitäre Experten wahrgenommen worden, abgehoben, entrückt, unnahbar, bürgerfern, sie redeten in einer werblich-weichgespülten Sprache. Schluss damit! Jetzt wollen sie wieder als normale Menschen wahrgenommen werden – das ist doch mal ein Vorsatz. Und sie sollen nicht mehr dozieren und belehren (wie Christian Lindner), sondern erst einmal zuhören.
Ein Bot will Antworten
Auch mir hört die FDP jetzt zu: "Sag, was dich beschäftigt" heißt ein Audio-Bot, in dem ich fünf Fragen beantworten soll. Beispiele: Welche Herausforderungen erlebst du aktuell – in deinem Alltag und mit Blick auf die Gesellschaft? Was bedeutet Freiheit für dich? Wenn du an Deutschland im Jahr 2040 denkst, welche Herausforderungen werden uns besonders beschäftigen? Es geht also ums große Ganze, ein neues Grundsatzprogramm ist geplant, da tritt man nicht gleich die Flucht ins Konkrete an. Allerdings rede ich nicht gern mit Bots.
Der Audio-Bot ist nicht die einzige Innovation der Partei, die mal wieder als mutig und innovativ wahrgenommen werden möchte. In einer umfangreichen Powerpoint-Präsentation haben die Lindner-Nachfolger aufgezeigt, wie die Renaissance der FDP gemanagt werden soll. KI-gestütztes Clustering, technologiebasierte Partizipation, Brainstorming nach der 1-2-4-Methode, Impulse und Zukunftstrends, alles datengestützt. Das klingt, als hätten sich all die freiberuflichen Founder, Coaches und Consultants auf der Karriereplattform LinkedIn zusammengetan, um das liberale Network mal gründlich aufzumischen. Auf Alltagssprache wird auch Wert gelegt. In deren Alltag redet man so.
Zur Person
Uwe Vorkötter gehört zu den erfahrensten Journalisten der Republik. Seit vier Jahrzehnten analysiert er Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, er hat schon die Bundeskanzler Schmidt und Kohl aus der Nähe beobachtet. Als Chefredakteur leitete er die "Stuttgarter Zeitung", die "Berliner Zeitung" und die "Frankfurter Rundschau". Er ist Herausgeber von "Horizont", einem Fachmedium für die Kommunikationsbranche.
Es ist leicht, gleich wieder Spott und Häme über den digitalen Evangelismus auszuschütten, der die verstreuten Rest-Liberalen befallen hat. Aber es steckt ein ernsthafter Ansatz dahinter: Die FDP beschäftigt sich nicht nur mit politischen Inhalten, sondern auch mit dem politischen Prozess. Alle Parteien, jedenfalls die in der politischen Mitte, leiden darunter, dass sich kein Mensch dafür interessiert, was in ihren Ortsvereinen und Bezirksverbänden besprochen wird. Die Funktionärsbasis auf ihren Parteitagen verströmt gähnende Langeweile, ihre Debatten über Nebensätze in Positionspapieren kreisen um sich selbst. Politik präsentiert sich als Closed Shop, eine Sache für die Nerds der Hinterzimmer. Formulieren wir es positiv: Diesen Laden für die frische Luft der bürgerlichen Schwarmintelligenz zu öffnen, das ist eine Anstrengung wert.
In der liberalen Parteienfamilie gibt es Verwandte, die der FDP als Vorbild dienen können: die Neos in Österreich. Sie wurden 2012 gegründet, seit März regieren sie in Wien mit. Neos steht für "Das Neue Österreich und Liberales Forum". Die Neos wählen ihre Kandidaten nicht einfach auf Parteitagen, sondern sie beteiligen ihre Mitglieder und interessierte Bürger in Online-Foren. Quereinsteiger sind willkommen. Sie suchen und finden eine dem Internet-Zeitalter angemessene Form der direkten Demokratie, nahbar und offen.
Die FDP ist allerdings nicht an der politischen Kommunikation gescheitert, sondern an ihren Inhalten – und an Christian Lindner. Ihr Programm war die Schuldenbremse. Sie diente sich wirtschaftlichen Interessengruppen als Lobbyistin an und vertrat die Interessen steinreicher Unternehmenserben. Das war's. Das war zu wenig.
Erwacht das Bewusstsein als Bürgerrechtspartei neu?
Erst nach dem Rausschmiss aus dem Bundestag und nach dem Rückzug Lindners haben sie das erkannt: Dürr, Kubicki, Strack-Zimmermann. Alle erinnern nun daran, dass die FDP früher nicht nur Wirtschaftspartei war, sondern auch Bürgerrechtspartei. Dieser Teil ihrer Geschichte müsse wieder gestärkt werden.
Aber das ist gar nicht so einfach. Kurz vor der Bundestagswahl ist Gerhart Baum gestorben, eine Legende seiner Partei, Vordenker und Vorkämpfer jenes sozialliberalen Flügels, der bei Lindner komplett unter die Räder geraten ist. Baum war 92, wahrscheinlich wollte er das Debakel nicht mehr mitansehen. Sein politischer Liberalismus vertrat stets die Rechte der Bürger gegenüber dem Staat, der dazu neigt, die Freiheit des Individuums einzuschränken – durch Bürokratie, unter dem Deckmantel der Sicherheit, getarnt als soziale Fürsorge.
Heute fordert eine überwältigende Mehrheit allerdings einen starken Staat, der die Bürger schützt: vor äußerer Bedrohung, vor alltäglicher Aggression im Innern, vor Putin und Trump, vor Islamisten und Gestörten. Die FDP hat den Behörden in der Ampelkoalition Befugnisse im Kampf gegen Terrorismus und Kriminalität verwehrt. Sie tritt für einen ins Absurde gesteigerten Datenschutz ein. Ihr Misstrauen gilt immer noch dem Staat, nicht seinen Gegnern.
Das heißt: Die Liberalen werden die Lösung ihrer Probleme nicht in der Vergangenheit finden, auch nicht bei Baum. Aber wo sonst? Noch einmal ein Blick auf die Neos: Sie sind, auf Deutschland übertragen, weniger konservativ als CDU und CSU; in Wirtschaftsfragen liberal, aber nicht borniert; sie haben ein Verständnis für grüne Themen. Im Mai nächsten Jahres will die FDP ihr neues Grundsatzprogramm verabschieden. Ein Blick über die Grenze könnte hilfreich sein.
Drei Landtagswahlen als letzte Chance
Das Projekt der liberalen Erneuerung hat noch ein Problem: Die Zeit läuft ab. Drei der fünf Landtagswahlen im nächsten Jahr sind für die FDP existenziell wichtig: Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt. In allen drei Landtagen ist die Partei noch vertreten, im Südwesten mit stolzen 10,5 Prozent. In Baden-Württemberg wird bereits im März gewählt. Dann sind die Liberalen nach ihrer eigenen Zeitplanung noch mitten in ihrer KI-Cluster-Analyse und mit allerlei Kommunikations- und Partizipationsverbesserungsprozessen beschäftigt. Ob sie dann im Wahlkampf kampagnenfähig sind?
Wenn nicht, dann war's das. Wenn das liberale Stammland Baden-Württemberg verloren geht, dann ist der Point of no Return überschritten. Weder Rheinland-Pfalz noch Sachsen-Anhalt werden dann noch zu halten sein. Szenario Exitus: Die FDP wird es als relevante Größe im deutschen Parteienspektrum nicht mehr geben. Eine politische Insolvenz, danach bleiben nur noch Rudimente der Partei.
Der politische Liberalismus ist eine große geistesgeschichtliche Idee, größer als die FDP, viel größer als Christian Lindner. Er wird überleben. Er wird sich neue Organisationsformen schaffen. Irgendwann wird es vielleicht eine deutsche Variante der österreichischen Neos geben. Oder etwas ganz anderes.
- Eigene Überlegungen