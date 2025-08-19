Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die Liberalen wollen sich noch einmal neu erfinden, mutig sein und innovativ. 2026 soll die Wende bringen. Es könnte auch das Ende der FDP markieren.

Was macht eigentlich Christian Lindner? Na ja, was die meisten jungen Väter so machen. Windeln wechseln, Babybrei zubereiten, den Bugaboo klarmachen – das ist der Porsche unter den Kinderwagen. Außerdem hat er sich selbstständig gemacht: freiberuflicher Autor und Redner. Er redet ja gerne. Große Kongresse, internationales Business, ansprechende Honorare, das passt. Aber sonst: Christian Lindner ist von der Bildfläche verschwunden.

Seine Partei auch. Die FDP hat nichts mehr zu sagen. Und wenn, dann hört niemand zu. Die Bahn brauche strukturelle Veränderungen, steht über einer Pressemitteilung zum Rausschmiss von Richard Lutz – was macht eigentlich Volker Wissing? Die Ukraine müsse aus einer Position der Stärke heraus agieren können, erklärt Marie-Agnes Strack-Zimmermann; ja klar, aber die Realität sieht anders aus. Parteichef Christian Dürr zum 100-Tage-Jubiläum der neuen Koalition: "Ich verstehe die Union nicht mehr." Die Wähler haben aber die FDP nicht mehr verstanden.

Die Liberalen wissen, woran es lag. Sie haben ihre Niederlage schonungslos aufgearbeitet. 48 Seiten umfasst die Fehleranalyse der Ära Lindner seit 2013. Es war nicht alles schlecht, so das Fazit, zuletzt aber eben doch. FDP-Politiker seien als elitäre Experten wahrgenommen worden, abgehoben, entrückt, unnahbar, bürgerfern, sie redeten in einer werblich-weichgespülten Sprache. Schluss damit! Jetzt wollen sie wieder als normale Menschen wahrgenommen werden – das ist doch mal ein Vorsatz. Und sie sollen nicht mehr dozieren und belehren (wie Christian Lindner), sondern erst einmal zuhören.

Ein Bot will Antworten

Auch mir hört die FDP jetzt zu: "Sag, was dich beschäftigt" heißt ein Audio-Bot, in dem ich fünf Fragen beantworten soll. Beispiele: Welche Herausforderungen erlebst du aktuell – in deinem Alltag und mit Blick auf die Gesellschaft? Was bedeutet Freiheit für dich? Wenn du an Deutschland im Jahr 2040 denkst, welche Herausforderungen werden uns besonders beschäftigen? Es geht also ums große Ganze, ein neues Grundsatzprogramm ist geplant, da tritt man nicht gleich die Flucht ins Konkrete an. Allerdings rede ich nicht gern mit Bots.

Der Audio-Bot ist nicht die einzige Innovation der Partei, die mal wieder als mutig und innovativ wahrgenommen werden möchte. In einer umfangreichen Powerpoint-Präsentation haben die Lindner-Nachfolger aufgezeigt, wie die Renaissance der FDP gemanagt werden soll. KI-gestütztes Clustering, technologiebasierte Partizipation, Brainstorming nach der 1-2-4-Methode, Impulse und Zukunftstrends, alles datengestützt. Das klingt, als hätten sich all die freiberuflichen Founder, Coaches und Consultants auf der Karriereplattform LinkedIn zusammengetan, um das liberale Network mal gründlich aufzumischen. Auf Alltagssprache wird auch Wert gelegt. In deren Alltag redet man so.

