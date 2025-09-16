Und die Deutschen? Heines Biograf Ludwig Marcuse – auch er war in Sanary im Exil – schreibt, der Kampf um Heine habe die niedrigsten Instinkte der Deutschen ans Licht gebracht. In seinem Werk stecke aber auch die Kraft, die besten deutschen Eigenschaften zu wecken.

Heinrich Heines Spuren in unserem Leben

Die niedrigsten Instinkte: Allen voran der Antisemitismus, der keine Erfindung der Nazis ist und der mit dem Ende ihrer Herrschaft nicht verschwunden ist. Dazu der Nationalismus, Heine sprach abschätzig vom Teutomanismus. "Wir verstehen uns bass, wir Germanen auf den Hass", so dichtete er gegen die reaktionäre Deutschtümelei seiner Zeit an. Ein Blick in Ihre Timeline bei Social Media zeigt, dass sich daran nicht viel geändert hat.

Die besten Eigenschaften der Deutschen: der Drang nach Freiheit und Unabhängigkeit. Heine stand nicht im Dienste irgendeiner politischen Strömung. Für ihn zählte nur die Qualität des Werks, nicht die Gesinnung des Autors. Das war damals wie heute umstritten. Schon im 19. Jahrhundert wurde von Künstlern gefordert, sie müssten im Freiheitskampf Position beziehen. Heine widersetzte sich dem Druck der politischen Moralisten. In den Worten von heute: Er betrieb keinen Aktionismus, sondern Journalismus.

Ja, Journalismus. Heine war längst nicht nur der romantische Lyriker, als der er – zumindest in der alten Bundesrepublik – Generationen von Schülern nahegebracht wurde. Er schrieb über die Politik seiner Zeit, beißend kritisch, satirisch, polemisch. Er erklärte den Deutschen Frankreich und den Franzosen Deutschland. Zeitungen und Zeitschriften, damals die neuen Medien, nutzte er als Plattformen der Meinungsfreiheit. Das Feuilleton, die Kolumne: Das sind journalistische Formate, die auch auf den Dichter zurückgehen.

Deutschland hat ihn nie losgelassen

In unserer Alltagssprache hat er zahlreiche Spuren hinterlassen. Wenn wir von einem Fiasko sprechen, zitieren wir Heine, er hat den Begriff aus dem Französischen entnommen. Die Vorschusslorbeeren hat er erfunden. Und wenn Sie Politikern oder Managern vorwerfen, dass sie Wasser predigen, aber heimlich Wein trinken, dann stammt dieses Sprachbild aus Heines "Deutschland. Ein Wintermärchen".