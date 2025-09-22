Auf der anderen Seite muss die SPD an die Ausgaben ran, auch wenn es schwerfällt. Beispiele gefällig? Die Rente mit 63. Sie sollte körperlich arbeitenden Menschen mit einer langen Erwerbsbiografie zugutekommen. Tatsächlich erreichen vor allem Büromenschen die geforderten 45 Versicherungsjahre; zudem sind 45 Versicherungsjahre nicht 45 Arbeitsjahre, Studienjahre etwa werden auch gezählt. Was hält die SPD davon ab, den Kreis der Berechtigten stark einzuschränken – auf diejenigen, die ursprünglich gemeint waren?

Wenn die Union bei der Erbschaftssteuer alte Positionen räumt, dann dürfen wir von den Sozialdemokraten erwarten, dass sie ihr Versprechen einkassieren, das Rentenniveau auf mindestens 48 Prozent des durchschnittlichen Nettolohns zu halten. Dieses Versprechen besagt, dass der Lebensstandard der Rentner parallel zu Löhnen und Gehältern weiter steigt. Das ist nicht mehr finanzierbar. Aber die Rente kann – zum Beispiel – an die Inflationsrate gekoppelt werden. Sie steigt dann immer noch, aber weniger stark. Auch das ist auch eine zumutbare Zumutung.

Es mangelt nicht an Wissen, sondern an Willen

Beim Bürgergeld sind die Prioritäten der Reform eigentlich ganz unstrittig. Die Oberbürgermeister an Rhein und Ruhr, die am Sonntag in der Stichwahl ihre roten Rathäuser verteidigen, haben es den Berliner Parteichefs doch laut und deutlich gesagt: Der massenhafte Missbrauch dieser Sozialleistung durch eine Armutsmigration aus Rumänien und Bulgarien, die alle Anzeichen organisierter Kriminalität trägt, ist nicht tolerabel. Will irgendein Sozialdemokrat tatsächlich noch diesen Status quo verteidigen?

Also: Wenn Union und SPD einen umfassenden Kompromiss wollen, dann können sie ihn finden. Und ja, sie wollen ihn, jedenfalls Merz und Klingbeil und Bas, Spahn und Miersch, sogar Söder. Allerdings haben sie sich die Sache selbst schwer gemacht. Es war ein Fehler, in den Koalitionsverhandlungen für jedes Thema eine eigene Kommission zu berufen, die jetzt erst einmal monatelang tagt. Es mangelt nicht an Zahlen, Daten und Fakten, nicht an Vorschlägen, Gutachten, Expertenpapieren und wissenschaftlichen Untersuchungen. Es mangelte bisher am politischen Willen, daraus einen Kompromiss zu schmieden.