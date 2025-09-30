Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Jimmy Kimmel sendet wieder. Ist Trumps Frontalangriff auf die Medien also gescheitert? Nein. Die Redefreiheit, seit 1791 in der US-Verfassung verankert, ist in akuter Gefahr.

Wann hat das eigentlich alles angefangen? Dieser Krieg gegen die Medien, den Donald Trump mit Milliardenklagen führt, mit wüsten Attacken gegen Institutionen wie die "New York Times" und CNN, mit der persönlichen Diffamierung von prominenten Moderatoren, mit der Forderung, Sendungen abzusetzen, missliebige Journalisten rauszuschmeißen? Das ist alles so alltäglich geworden, scheinbar Teil des ganz normalen politischen Kampfs um Macht und Meinungen. Natürlich ist es das nicht. Es ist trumpish, es ist gefährlich.

Der US-Präsident ist mächtig. Aber er hat eigentlich nicht die Macht, die Freiheit der Rede oder die Pressefreiheit abzuschaffen. Der allererste Verfassungszusatz, Kernbestandteil der Bill of Rights, verbietet das. Der Kongress darf kein Gesetz erlassen, das diese bürgerlichen Freiheiten einschränkt, der Präsident sowieso nicht. Trump schränkt die Freiheiten ohne Gesetz ein. Er unterschreibt dafür auch keine Dekrete mit dickem schwarzem Filzstift. Er macht das auf subtile und dennoch brachiale Weise.

Angefangen hat es, als Trump gerade zum ersten Mal gewählt, aber noch gar nicht im Amt war. Dem CNN-Reporter Jim Acosta beschied er in einer Pressekonferenz: "Dir gebe ich keine Möglichkeit für eine Frage, ihr seid Fake News!" Das hat damals, vor achteinhalb Jahren, für Empörung gesorgt, weit über die US-Medien hinaus. Der gewählte Präsident hatte die ungeschriebenen Regeln gebrochen, die das heikle Verhältnis von Medien und Politik ausbalancieren. Das war nicht nur eine Unverschämtheit gegenüber Acosta und CNN. Es steckte eine Ansage darin: Ich lasse mich nicht von den Medien kontrollieren. Ich kontrolliere die Medien.

(Quelle: Reinaldo Coddou H.) Zur Person Uwe Vorkötter gehört zu den erfahrensten Journalisten der Republik. Seit vier Jahrzehnten analysiert er Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, er hat schon die Bundeskanzler Schmidt und Kohl aus der Nähe beobachtet. Als Chefredakteur leitete er die "Stuttgarter Zeitung", die "Berliner Zeitung" und die "Frankfurter Rundschau". Er ist Herausgeber von "Horizont", einem Fachmedium für die Kommunikationsbranche.

Ein Lehrstück in politischer Kommunikation