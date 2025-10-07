Im Inneren hebt Meloni ihre Erfolge gegen die ungesteuerte Migration hervor: 2024 sind 60 Prozent weniger Menschen übers Mittelmeer gekommen als im Jahr zuvor. Möglich wurde das vor allem durch einen Migrationsdeal der EU mit Tunesien. Meloni versteht es, den Brüsseler Erfolg zu ihrem zu machen. Übrigens legt sie sogar in Migrationsfragen einen beachtlichen Pragmatismus an den Tag. Die Grenzen für die Einwanderung von Arbeitskräften hat ihre Regierung – entgegen früheren Ankündigungen – weit geöffnet. Italiens Landwirtschaft, der Tourismus, die Krankenhäuser sind darauf angewiesen.

Giorgia Meloni ist 48 Jahre alt, sie stammt aus einfachen Verhältnissen, hat nicht studiert, spricht eine verständliche Sprache. Sie vertritt ein römisch-katholisches Familienbild, selbst ist sie alleinerziehende Mutter einer Tochter. Sie steht für ein restriktives Abtreibungsrecht, hat aber die geltenden Regeln in Italien nicht angetastet. Sie ist gegen die Ehe unter Männern oder unter Frauen, äußert sich aber nicht abträglich über Minderheiten.

Meloni macht es anders als die AfD

Meloni legt Wert darauf, als "Il Presidente" des Ministerrats tituliert zu werden, als Präsident, nicht als Präsidentin. Es gehe um das Amt, sagt sie, nicht um die Person, die es bekleidet, schon gar nicht um deren Geschlecht. Aber klar, das ist eine symbolische Absage an die gendergerechte Sprache, die auch in Italien von den Linken propagiert wird.

Dass sie mit Symbolen umzugehen weiß, zeigte Meloni schon 2012, als sie ihrer Partei den Namen gab: Fratelli d'Italia, die Brüder Italiens. Mit diesen Worten beginnt die Nationalhymne ihres Landes.

Und die Sache mit dem Faschismus? 1996, mit 19 Jahren, hat sie in einem Interview gesagt, Mussolini sei ein guter Politiker gewesen, der beste der vergangenen 50 Jahre. Später sagte sie einmal, sie habe zum italienischen Faschismus ein unbeschwertes Verhältnis. Von dieser Haltung distanzierte sie sich in ihrer Regierungserklärung zum Amtsantritt. Mussolinis Rassengesetze von 1938 nannte sie eine Schande, die das italienische Volk für immer zu tragen habe: "Gräuel und Verbrechen, von wem auch immer begangen, verdienen keinerlei Rechtfertigung und werden nicht durch andere Gräuel und andere Verbrechen kompensiert." Der Duce ist nicht mehr Pate ihrer Politik.

Taugt diese Frau noch als Feindbild? Oder ist sie die sympathische Schwester Italiens geworden, noch dazu Europas Darling? Giorgia Meloni ist eine Rechte, die sich auf den Weg in die Mitte begeben hat. In eine neue Mitte, die nicht sozialdemokratisch und grün ist, sondern konservativ, in der populistische Untertöne nicht zu überhören sind. Diese Mitte gibt es auch in Deutschland, jedenfalls den Wahlergebnissen zufolge. Aber in Deutschland ist sie nicht regierungsfähig. Weil Weidel keine Meloni ist, weil die AfD es sich in der Ecke der Rechtsaußen-Opposition bequem macht.