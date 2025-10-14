Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Ein Weltkonzern, made in Germany. Große Tradition, Symbol deutscher Ingenieurskunst. Jetzt ist er in der Krise. Ob das ein Symbol für den Niedergang der deutschen Industrie ist, beurteilt unser Kolumnist.

Stuttgart ist ein Zentrum der Autoindustrie, das ist nichts Neues. Drei Ortsnamen sind in der schwäbischen Metropole mit traditionsreichen Weltmarken verbunden, zwei davon können Sie auf Anhieb zuordnen: Untertürkheim – klar, Mercedes-Benz. Zuffenhausen – Porsche, ebenso klar. Der dritte Ort ist Feuerbach – wissen Sie, welche Marke dazu gehört?

Die Antwort lautet: Bosch. Jenes Unternehmen, das gerade negative Schlagzeilen produziert. Noch einmal 13.000 Stellen sollen gestrichen werden, insgesamt sogar mehr als 20.000. Viele davon in Feuerbach, wo Robert Bosch vor über 100 Jahren seine erste Fabrik baute.

(Quelle: Reinaldo Coddou H.) Zur Person Uwe Vorkötter gehört zu den erfahrensten Journalisten der Republik. Seit vier Jahrzehnten analysiert er Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, er hat schon die Bundeskanzler Schmidt und Kohl aus der Nähe beobachtet. Als Chefredakteur leitete er die "Stuttgarter Zeitung", die "Berliner Zeitung" und die "Frankfurter Rundschau". Er ist Herausgeber von "Horizont", einem Fachmedium für die Kommunikationsbranche. Bei t-online erscheint jeden Dienstag seine Kolumne "Elder Statesman".

Die Krise bei Bosch wird als Menetekel gedeutet, für die De-Industrialisierung Deutschlands, für das Ende unserer Autoindustrie, für den verloren gegangenen Vorsprung der deutschen Ingenieure. In sozialer Hinsicht wird ein Epochenbruch diagnostiziert. Robert Bosch wurde damals der "rote Bosch" genannt. Er hatte bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts, in der Hochzeit der kapitalistischen Ausbeutung, den Achtstunden-Tag eingeführt. Und jetzt Massenentlassungen? Knallhartes Kostenmanagement zu Lasten der deutschen Arbeitsplätze vermutet die IG Metall hinter der Ankündigung, die "Süddeutsche Zeitung" schreibt vom Ende des "Wohlfühlunternehmens" Bosch. Mit Verlaub, das ist Unsinn.

Der Reihe nach, erst ein kurzer Blick in die Geschichte. Als Robert Bosch die Arbeitszeit seiner Arbeiter verkürzte, war das zweifellos ein sozialer Fortschritt. Aber vor allem hielt er dies für wirtschaftlich vernünftig. Er konnte dadurch eine zweite Schicht einführen, außerdem wollte er die Leistungskraft der Beschäftigten erhalten. Die Ergebnisse bestätigten ihn: In der Achtstunden-Schicht wurde mehr produziert als zuvor in neun oder zehn Stunden. Schon damals legte übrigens der erste große Streik sein Werk lahm. Robert Bosch war kein Sozialromantiker, als Wohlfühlunternehmen wäre Bosch nicht 140 Jahre alt geworden.