Der Mann hat einen Traumjob

Im zweiten Sturm der Politik ist Patrick Schnieder als Center vorgesehen, also als Mittelstürmer. Schnieder, Verkehrsminister, CDU. Der Mann hat einen Traumjob. Er kommt zu einem Zeitpunkt ins Spiel, an dem es nichts mehr zu verlieren gibt: Straßen, Brücken, Bahn, alles desolat, es kann nur besser werden. Und er verfügt über schier unbegrenzte Mittel aus den Sonderschulden für die Infrastruktur. Das ist wie ein Penalty im Eishockey: Der Spieler läuft allein auf den Torwart zu, er muss den Puck nur noch verwandeln.

Schnieder verwandelt nicht. Er meckert. Er fordert noch einmal 15 Milliarden Euro. Weil die Marschbahn zwischen Niebüll und Sylt noch nicht durchfinanziert ist, auch der Ausbau der A39 zwischen Wolfsburg und Lüneburg stockt. Merkt er gar nicht, was er da politisch anrichtet? Keine Regierung der vergangenen Jahrzehnte hatte den finanziellen Spielraum, den sich Schwarz-Rot genehmigt hat. 500 Milliarden neue Schulden – und der Verkehrsminister jammert wegen der Marschbahn. Das ist ganz kleines Karo.

In der Frühzeit der Bundesrepublik hieß der Verkehrsminister Hans-Christoph Seebohm, Christdemokrat wie Schnieder. Den kannte jeder, weil er jede Woche irgendwo im Land mit großem Medien-Tamtam ein Band durchschnitt und symbolisch ein paar Kilometer neue Autobahn freigab. Man machte Scherze über den Minister mit der überdimensionierten Schere. Aber seine Botschaft war klar: Es geht voran. Schnieders Botschaft lautet: Ist alles zu schwierig. Und dann wundert sich die Regierung, dass die Stimmung im Land so mies ist.

Auf der linken Seite der zweiten Offensivreihe spielt Verena Hubertz, Bauministerin, SPD. Eine echte Stürmerin, immer im Angriffsmodus: "Wir verwandeln Geld in Wohnungen, Gebäude in Zukunft und bringen unser Land voran." Mal zündet sie den Bau-Turbo, überall legt sie noch eine Schippe drauf, sie verspricht lebenswerte Quartiere und grüne Oasen in unseren Städten. Und dann dieses Bekenntnis, tief aus dem sozialdemokratischen Herzen: "Eine bezahlbare Wohnung darf nie ein Luxus sein in diesem Land."

Allerdings gibt es da ein Problem: Eine bezahlbare Wohnung ist ein Luxus in diesem Land. Die Ampelkoalition hatte sich das Ziel gesetzt, 400.000 neue Wohnungen im Jahr zu bauen, sie hat nicht einmal 200.000 geschafft. Die neue Koalition hat daraus den Schluss gezogen, dass man besser gar nicht erst ein Ziel formuliert, dann kann man es auch nicht verfehlen. Und man kann munter drauflos schwadronieren, wie Hubertz. Ihre Kommunikation ist laut, aber unglaubwürdig.