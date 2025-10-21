Das Kabinett Merz Jeder kann kochen. Aber auch regieren?
Die Regierung müht sich, aber sie kommt mit ihren Reformen nicht vom Fleck. Die Stimmung im Land ist schlecht. Hat Merz die falschen Leute in seinem Kabinett?
Erfolgreiche Eishockeyteams haben einen starken zweiten Sturm. Der zweite Sturm ist eine Angriffsreihe, die aufs Eis kommt, weil die Topleute nicht alles selbst machen können. Manchmal ist der zweite Sturm defensiver ausgerichtet als die erste Reihe, oft spielt er sehr kampfbetont. Ein starker zweiter Sturm kann das Match entscheiden. Nicht nur im Eishockey, auch in der Politik.
Die erste Reihe der Regierungsmannschaft besteht aus Merz, Klingbeil, Bas. Dobrindt, Wadephul und Pistorius gehören auch noch dazu. In der zweiten Kabinettsreihe agieren Fachpolitiker, die wichtige Ressorts verantworten: Nina Warken, Patrick Schnieder, Verena Hubertz. Können Sie diesen drei auf Anhieb ihre Ministerien zuordnen? Wissen Sie, welcher Partei sie angehören? Falls Sie alles richtig beantworten können: herzlichen Glückwunsch, Sie gehören zu den Polit-Profis in der Leserschaft von t-online. Für alle anderen: Dass Sie das nicht so genau wissen, ist ein Problem – allerdings nicht für Sie, sondern für Merz und Klingbeil. Der zweite Sturm der Regierung entfacht keine Begeisterung.
Zur Person
Uwe Vorkötter gehört zu den erfahrensten Journalisten der Republik. Seit vier Jahrzehnten analysiert er Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, er hat schon die Bundeskanzler Schmidt und Kohl aus der Nähe beobachtet. Als Chefredakteur leitete er die "Stuttgarter Zeitung", die "Berliner Zeitung" und die "Frankfurter Rundschau". Er ist Herausgeber von "Horizont", einem Fachmedium für die Kommunikationsbranche.
Nina Warken ist Gesundheitsministerin, CDU. Nach einem halben Jahr im Amt hat sich die Christdemokratin eingearbeitet, sie wartet inzwischen mit Fachwissen auf. Mit Ärztefunktionären, Pharma-Lobbyisten und Krankenkassenchefs kann sie auf Augenhöhe diskutieren. Aber nicht mit uns, den Wählerinnen und Wählern.
Kürzlich sollte Warken im Radio erklären, warum sie die Krankenhausreform der Ampelkoalition schon wieder reformiert. Sie sprach von einer Bündelung medizinischer Leistungen an weniger Standorten bei gleichzeitig guter Qualität der Versorgung in der Fläche und der Ermöglichung von Ausnahmen für die Bundesländer. Aha. Ja, das Thema ist kompliziert. Aber ihr Vorgänger Karl Lauterbach hat seine Reform so erklärt: Wenn Sie eine Krebsdiagnose bekommen, dann fahren Sie lieber ein paar Kilometer weiter in eine Klinik, wo Sie nach dem modernsten Standard behandelt werden. Das habe ich verstanden.
Es geht hier nicht um die Frage, ob Lauterbach der bessere Gesundheitsminister war. Es geht um die politische Kommunikation. Kann sich die Regierung der Bevölkerung erklären? Spricht sie eine Sprache, die Menschen außerhalb des akademischen Milieus und der öffentlichen Verwaltung verstehen? Warken ist Juristin. Sie kommuniziert, als sei das Interview eine Art Schriftsatz, nur mündlich.
Der Mann hat einen Traumjob
Im zweiten Sturm der Politik ist Patrick Schnieder als Center vorgesehen, also als Mittelstürmer. Schnieder, Verkehrsminister, CDU. Der Mann hat einen Traumjob. Er kommt zu einem Zeitpunkt ins Spiel, an dem es nichts mehr zu verlieren gibt: Straßen, Brücken, Bahn, alles desolat, es kann nur besser werden. Und er verfügt über schier unbegrenzte Mittel aus den Sonderschulden für die Infrastruktur. Das ist wie ein Penalty im Eishockey: Der Spieler läuft allein auf den Torwart zu, er muss den Puck nur noch verwandeln.
Schnieder verwandelt nicht. Er meckert. Er fordert noch einmal 15 Milliarden Euro. Weil die Marschbahn zwischen Niebüll und Sylt noch nicht durchfinanziert ist, auch der Ausbau der A39 zwischen Wolfsburg und Lüneburg stockt. Merkt er gar nicht, was er da politisch anrichtet? Keine Regierung der vergangenen Jahrzehnte hatte den finanziellen Spielraum, den sich Schwarz-Rot genehmigt hat. 500 Milliarden neue Schulden – und der Verkehrsminister jammert wegen der Marschbahn. Das ist ganz kleines Karo.
In der Frühzeit der Bundesrepublik hieß der Verkehrsminister Hans-Christoph Seebohm, Christdemokrat wie Schnieder. Den kannte jeder, weil er jede Woche irgendwo im Land mit großem Medien-Tamtam ein Band durchschnitt und symbolisch ein paar Kilometer neue Autobahn freigab. Man machte Scherze über den Minister mit der überdimensionierten Schere. Aber seine Botschaft war klar: Es geht voran. Schnieders Botschaft lautet: Ist alles zu schwierig. Und dann wundert sich die Regierung, dass die Stimmung im Land so mies ist.
Auf der linken Seite der zweiten Offensivreihe spielt Verena Hubertz, Bauministerin, SPD. Eine echte Stürmerin, immer im Angriffsmodus: "Wir verwandeln Geld in Wohnungen, Gebäude in Zukunft und bringen unser Land voran." Mal zündet sie den Bau-Turbo, überall legt sie noch eine Schippe drauf, sie verspricht lebenswerte Quartiere und grüne Oasen in unseren Städten. Und dann dieses Bekenntnis, tief aus dem sozialdemokratischen Herzen: "Eine bezahlbare Wohnung darf nie ein Luxus sein in diesem Land."
Allerdings gibt es da ein Problem: Eine bezahlbare Wohnung ist ein Luxus in diesem Land. Die Ampelkoalition hatte sich das Ziel gesetzt, 400.000 neue Wohnungen im Jahr zu bauen, sie hat nicht einmal 200.000 geschafft. Die neue Koalition hat daraus den Schluss gezogen, dass man besser gar nicht erst ein Ziel formuliert, dann kann man es auch nicht verfehlen. Und man kann munter drauflos schwadronieren, wie Hubertz. Ihre Kommunikation ist laut, aber unglaubwürdig.
Minister sind keine Sachbearbeiter
Dieser zweite Sturm gewinnt kein Match für Union und SPD. Liegt das daran, dass alle drei fachfremd in ihr Ministerium gekommen sind? Warken hatte vor ihrer Ernennung zur Ministerin nichts mit dem Gesundheitswesen zu tun, Schnieder nichts mit dem Verkehr, Hubertz nichts mit dem Wohnungsbau. Aber das ist nicht entscheidend, denn Minister sind keine Sachbearbeiter, sondern Führungskräfte. Führungskompetenz ist wichtiger als Fachkompetenz.
Bei der Rekrutierung von Spitzenleuten in der Politik spielen allerdings weder Fach- noch Führungskompetenz eine besondere Rolle. Herkunft, Geschlecht, die Verwurzelung in der Partei sind wichtiger. Nina Warken kommt aus der Jungen Union, die Frauenunion steht hinter ihr, auch der starke Landesverband Baden-Württemberg. Schnieder ist ein Mann der Basis in der CDU: Ein Vierteljahrhundert war er Mitglied im Kreistag von Bitburg-Prüm, Kreisvorsitzender, Vorsitzender der rheinland-pfälzischen Landesgruppe im Bundestag. Ein Mann mit seiner Biografie gilt in der Politik als "ministrabel".
Langer Marsch durch die Parteigremien
Verena Hubertz hat immerhin Erfahrung außerhalb der Politik. Sie hat ein Start-up gegründet und geführt, das Rezeptportal "Kitchen Stories". "Anyone can cook", lautet der Claim, jeder kann kochen. Aber nicht jeder kann regieren. Auch nicht jede.
Friedrich Merz regiert mit 17 Ministerinnen und Ministern. Nur wenige von ihnen haben in ihrem Lebenslauf mehr vorzuweisen als den langen Marsch durch die Parteigremien. Okay, der Landwirtschaftsminister ist Metzgermeister, die Justizministerin war Richterin und Staatsanwältin, der Digitalminister hat einen börsennotierten Konzern geführt. Aber das sind Ausnahmen. In der zweiten Reihe der Regierung dominiert das graue politische Mittelmaß.
Dass es in ihrer Mannschaft eigentlich nicht stimmt, haben Merz und Klingbeil selbst gemerkt. Deshalb haben sie ihre Truppe kürzlich zu einem Teambuilding-Event zusammengetrommelt. Seitdem sei die Stimmung besser, heißt es. Gute Stimmung im Team ist wichtig, das weiß jeder Sportler. Aber am Ende geht es darum, Tore zu schießen. Übersetzt in die Politik: Wahlen zu gewinnen. Mit dieser Mannschaft?
Eine fehlt noch
Vielleicht haben Sie bis hierhin einen Namen vermisst: Katherina Reiche, Wirtschaftsministerin. Ich habe sie weder in der ersten noch in der zweiten Reihe erwähnt. Obwohl Merz sie als ganz besondere Spielerin aufgestellt hat: eine Wirtschaftsministerin mit CDU-Parteibuch, die Frau für die wichtigen Tore. Und, liefert sie? Das ist ein ganz eigenes Thema. Nächste Woche an dieser Stelle. Ich hoffe, Sie sind dabei.
- Eigene Überlegungen,