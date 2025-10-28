Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Im Kabinett des Kanzlers Merz dominiert das graue Mittelmaß der Politik. Katherina Reiche ist eine Ausnahme: konservativ, laut, umstritten. Auf jeden Fall auffällig.

Eigentlich ist Katherina Reiche ein Glücksfall für Friedrich Merz und die CDU. Eine Frau. Eine Ostdeutsche. Eine streitbare Konservative. Mit Erfahrung in der Politik – und in der Wirtschaft, vor allem in der Energiewirtschaft. Sie als Wirtschaftsministerin in sein Kabinett zu berufen, galt als Coup von Friedrich Merz. Galt? Oder gilt das immer noch?

Reiche ist jetzt ein halbes Jahr im Amt. Zu kurz, um Geschichte zu schreiben. Aber genau das soll sie. Die Christdemokraten würden nur zu gern an das Heldenepos von Ludwig Erhard anknüpfen, das tief in ihrer Partei verwurzelt ist. Erhard etablierte nach dem Zweiten Weltkrieg die Marktwirtschaft in der Bundesrepublik. Der Aufstieg der D-Mark, das Wirtschaftswunder des jungen westdeutschen Staates: sein Verdienst.

(Quelle: Reinaldo Coddou H.) Zur Person Uwe Vorkötter gehört zu den erfahrensten Journalisten der Republik. Seit vier Jahrzehnten analysiert er Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, er hat schon die Bundeskanzler Schmidt und Kohl aus der Nähe beobachtet. Als Chefredakteur leitete er die "Stuttgarter Zeitung", die "Berliner Zeitung" und die "Frankfurter Rundschau". Er ist Herausgeber von "Horizont", einem Fachmedium für die Kommunikationsbranche.

Nach Erhard haben fast immer Liberale oder Sozialdemokraten das Wirtschaftsministerium geführt. Am Ende der Merkel-Ära wurde Peter Altmaier in dieses Amt befördert, ein CDU-Mann zwar, aber kein Erhard. Dann kam Habeck. Jetzt also Katherina Reiche.

Das nötige Selbstbewusstsein bringt sie mit, Klartext reden kann sie auch. Ihre Diagnose der deutschen Probleme ist schonungslos: Die Steuern sind zu hoch – ein hausgemachtes Problem. Die Lohnnebenkosten sind zu hoch, auch hausgemacht. Die Energie ist zu teuer, natürlich hausgemacht. Wir arbeiten zu wenig, melden uns zu oft krank. Reiche will dem Land eine Fitnesskur verordnen. Oder eine Rosskur?

SPD-General giftet

Die SPD, ihr Koalitionspartner, ist alarmiert. Reiche gilt als unsozial. Und übergriffig. Für die Rente sei sie nicht zuständig, giftete Generalsekretär Tim Klüssendorf, als sie die Verlängerung der Lebensarbeitszeit forderte. Bärbel Bas (SPD), die für die Rente zuständig ist, sprach von einer Scheindebatte. Die Grünen werfen Reiche vor, sie verhindere den Klimaschutz. Man verspottet sie als "Gas-Kathi", weil sie die Energieversorgung nicht nur auf Wind und Sonne bauen will.

Ist diese Katherina Reiche eine Provokateurin, die den Streit in die labile schwarz-rote Beziehung trägt? Oder ist sie einfach nur unbequem, die Einzige, die sich traut, die ungeschönte Wahrheit über den Zustand des Landes zu sagen?