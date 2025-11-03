Jede fünfte junge Frau in Deutschland hängt also diesem antiquierten Gesellschaftsbild an. Wer sind diese Frauen? Die Frage wird in der Studie nicht direkt beantwortet. Aber es gibt Indizien. Eine Warnung, falls Sie zur politischen Community der grünen Feministinnen gehören: Das Ergebnis könnte Sie verstören.

Die Forscherinnen haben herausgefunden, dass vor allem zwei Eigenschaften die real existierenden Traditionalistinnen kennzeichnen: ein niedriges Bildungsniveau und eine ausgeprägte religiöse Orientierung. Auf die trendigen Influencerinnen passt das nicht; die sind gut ausgebildet, die Kirche ist für etliche von ihnen eine Eventlocation, Weihnachten eine Art Halloween mit Engeln. Die Erklärung für die 20 Prozent ist eher nicht im Internet zu finden, sondern – um mal den Bundeskanzler zu zitieren – in diesem Stadtbild. Sie können auch gern Ihre Töchter fragen, ob meine Vermutung plausibel ist. Oder Ihre Söhne.

Wulff sprach das Offensichtliche aus

Meine Vermutung: Veränderungen im Stadtbild gehen einher mit Veränderungen im Familienbild. Wer mit offenen Augen durch die Fußgängerzone geht, sieht diese "neuen" Familien: Er mit sorgfältig gestutztem Bart, wie ihn nur der Barber im Shop rasiert; Jeans und Sneaker, trainierte Muskeln. Seine junge Frau trägt die Abaya, hochgeschlossen, langärmelig, der Hijab bedeckt Haare, Hals und Schultern. Die Kinder werden im Bugaboo gefahren, da gibt es keinen Unterschied zwischen Mohammed und Maximilian.

Um Missverständnissen vorzubeugen: Das sind nicht die "Problemfälle", die Merz meint, also Leute, die keinen Aufenthaltsstatus haben, nicht arbeiten und sich nicht an unsere Regeln halten. Das sind Leute, die seit 2015 eingewandert sind, die sich ein besseres Leben in Deutschland aufbauen wollen. Eine Million Menschen sind aus Syrien gekommen, über 400.000 aus Afghanistan. Etwa 2,5 Millionen Menschen mit arabischen Wurzeln leben bei uns, insgesamt mehr als fünf Millionen Muslime.

Der Islam gehört zu Deutschland – das hat der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff bereits 2010 festgestellt. Angesichts der Zahlen ist das eine triviale Feststellung. Die "deutschen" Muslime sind mehr oder weniger religiös, wie Katholiken und Protestanten auch. Längst nicht jeder betet fünfmal täglich gen Mekka, am Freitag besucht nur eine Minderheit die Moschee. Aber während die christliche Religion an Einfluss auf Moral und Alltag der Gesellschaft dramatisch verloren hat, prägen die Regeln des Islam das Leben vieler Migranten, vor allem aus der arabischen Welt. Sie haben ihre Traditionen und ihre Wertvorstellungen mitgebracht.