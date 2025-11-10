Zölle schaffen keinen Klimaschutz

Die Technokraten der Klimapolitik haben für jedes Problem eine technokratische Lösung. In diesem Fall ist es der Klimazoll: Wer keinen Emissionshandel einführt, wer nicht auf grünen Strom setzt, dem wird der Zugang zum EU-Markt versperrt. Aber Vorsicht, der gute Klimazoll unterscheidet sich kaum vom bösen Trump-Zoll. Auch dieser Zoll provoziert Gegenzölle. Auch dieser Zoll löst keine Probleme im Welthandel, er schafft nur neue.

In einer Welt, in der es keinen Grundkonsens über das Pariser Klimaabkommen mehr gibt, kann die EU nicht einfach an ihrer Strategie festhalten. Weil sie sonst zwar die Emissionsziele für ihre Industrie erreicht, aber die Industrie verliert. Auch ein dichtes politisches Mikromanagement aus Vorschriften und Verboten, Zöllen, Kontingenten und milliardenschweren Subventionen kann den alten Plan nicht retten.

Was also tun? Den ganzen Klimaschutz in die Tonne treten, wie Donald Trump? Natürlich nicht. Die EU-Staaten haben sich gerade darauf verständigt, dass sie an ihrem Ziel festhalten, bis 2050 klimaneutral zu werden. Aber auf dem Weg dahin wird die eine oder andere Jahreszahl korrigiert, eine neue Berechnungsmethode soll den Prozess "flexibler" gestalten. Ob der CO2-Ausstoß bis 2040 um 90 Prozent sinkt, wie bisher vorgegeben, oder um 85 Prozent, das gilt neuerdings nicht mehr als Frage der Mathematik, sondern ist der politischen Interpretation zugänglich. Ein typischer EU-Kompromiss.

Der Green Deal wird nicht abgeschafft, aber angepasst. Europa bezieht die Wettbewerbsfähigkeit der eigenen Industrie stärker ins Kalkül ein. Wenn die Minister aus Polen, Tschechien und der Slowakei geltend machen, dass der Zeitplan beim Emissionshandel die eigene Wirtschaft überfordert, hört man ihnen zu; in der Vergangenheit wurden sie abgekanzelt. Wenn Deutschland das Verbrenner-Aus nach hinten schieben will, wird es so kommen. Die EU betreibt Realpolitik.