Sahra Wagenknecht und das BSW Ohne sie geht es nicht. Mit ihr auch nicht.
Das BSW bekommt einen neuen Namen und eine neue Führung. Ohne Sahra Wagenknecht. Die linke Ikone hat ihre eigene Partei ruiniert. Und jetzt?
Ich habe mich getäuscht. Vor anderthalb Jahren, als Sahra Wagenknecht das nach ihr benannte Bündnis gründete. Damals traute ich ihr zu, nicht nur die Nachfolge der scheinbar todgeweihten Linkspartei anzutreten, sondern auch das politische Koordinatensystem der Bundesrepublik zu verschieben. Ihr BSW, so meine Einschätzung in einer Kolumne, hätte das Zeug zur Regierungspartei – sogar als Koalitionspartner der CDU.
Achtzehn Monate später ist klar: Das BSW ist gescheitert. Sahra Wagenknecht ist gescheitert. An sich selbst, an ihrem Ego, an ihrer Hybris. Die neue Partei scheitert nicht am politischen Gegner, am Zeitgeist oder an den Umständen. Sondern am zutiefst destruktiven politischen Charakter ihrer Gründerin und Galionsfigur.
Rekapitulieren wir die kurze Geschichte vom Aufstieg und Fall des BSW. Der Anfang war geradezu berauschend. Die "Wagenknechte" traten zur Europawahl im Juni 2024 an und zogen auf Anhieb in das Straßburger Parlament ein. Im Herbst erreichten sie bei allen drei Landtagswahlen im Osten – Sachsen, Thüringen, Brandenburg – zweistellige Ergebnisse.
Es schien, als läge ich richtig mit meiner Einschätzung: Da tritt eine kluge Politikerin mit Ost-Biografie ins Rampenlicht. Eine Frau mit Ausstrahlung, die Talkshows und den Marktplatz rockt. Eine Sozialistin, die den Kapitalismus seziert. Eine Herausforderin der AfD. Eine Linke, die sich um die Anliegen einfacher Leute kümmert: die Preise im Supermarkt, das lange Warten auf einen Termin beim Facharzt, die hohen Mieten. Keine Lifestyle-Linke, die im Genderdeutsch über freie Geschlechtswahl und veganes Leben doziert.
Zur Person
Uwe Vorkötter gehört zu den erfahrensten Journalisten der Republik. Seit vier Jahrzehnten analysiert er Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, er hat schon die Bundeskanzler Schmidt und Kohl aus der Nähe beobachtet. Als Chefredakteur leitete er die "Stuttgarter Zeitung", die "Berliner Zeitung" und die "Frankfurter Rundschau". Er ist Herausgeber von "Horizont", einem Fachmedium für die Kommunikationsbranche. Bei t-online erscheint jeden Dienstag seine Kolumne "Elder Statesman".
Dann, am 23. Februar dieses Jahres, der eiskalte Schock: Bei der vorgezogenen Bundestagswahl bleibt der BSW-Balken in der Ergebnisgrafik bei 4,9 Prozent stehen. Am Ende sind es 4,97 Prozent. Ein paar Tausend Stimmen fehlen, das BSW verpasst den Einzug in den Bundestag. Das Wagenknecht-Debakel nimmt seinen Lauf.
Zwei Gründe für ihr Scheitern waren von Anfang an angelegt; beide Risiken habe ich damals gesehen, aber unterschätzt. Zum einen warf ihre Biografie Fragen auf: Kurz bevor die DDR unterging, trat Wagenknecht der SED bei. Die friedlichen Proteste, die zum Fall der Berliner Mauer führten, nannte sie eine Konterrevolution. Sie schloss sich der Kommunistischen Plattform an, einer sektiererischen Vereinigung. An Stalin entdeckte sie gute Seiten. Das waren Indizien für ihre ideologische Verblendung. Andererseits: Das war alles lange her.
Alte Geister der Kaderparteien
Nach den ersten Erfolgen lebten die alten Geister sozialistischer Kaderparteien im BSW wieder auf. Wagenknecht wollte mit Blick auf die Bundestagswahl einen lupenreinen Oppositionskurs fahren, in Thüringen strebte die Spitzenkandidatin Katja Wolf dagegen in die Regierung, genau wie Robert Crumbach in Brandenburg. Nicht der strategische Konflikt an sich hat der Partei den Einzug in den Bundestag vermasselt, aber die Art und Weise, wie die Parteichefin ihn führte: arrogant, dominant, hinterrücks. Erst als die Existenz des BSW auf dem Spiel stand, lenkte sie ein.
In diesem öffentlich ausgetragenen Streit spielte der zweite Grund, der zum Scheitern des BSW führte, eine zentrale Rolle: Wagenknechts durch nichts zu erschütterndes Verständnis für Putins Krieg, ihre unbedingte Ablehnung jeglicher Unterstützung der Ukraine, sei es militärisch, politisch oder auch nur menschlich-empathisch. In den Koalitionsverhandlungen in Brandenburg ging es nicht mehr um Landespolitik, um Schulen, den Regionalverkehr oder die Polizei. Sondern um Geopolitik, Krieg und Frieden, amerikanische Mittelstreckenraketen. Kopfschütteln bei Parteifreunden und Gegnern.
Ja, auch das hätte man voraussehen können. Schließlich hatte Sahra Wagenknecht vier Tage vor dem russischen Überfall auf die Ukraine bei Anne Will wortreich begründet, warum Putin ganz sicher nicht in sein Nachbarland einmarschieren werde. Seitdem erklärt sie ihrem Publikum, was die Nato falsch gemacht hat (alles), wo der Westen versagt hat (überall) und dass hinter jedem Konflikt amerikanische Wirtschaftsinteressen stehen. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch: Über den Krieg in der Ukraine, über deutsche Waffen und außenpolitische Strategien darf und muss gestritten werden – auch pointiert, provokant und polemisch.
Reden kann sie ja
Wagenknecht beherrscht all diese rhetorischen Figuren, reden kann sie ja. Was ihr fehlt, ist ein Charakterzug: Redlichkeit. Sie unterscheidet nicht zwischen Täter und Opfer. Der Überfall Russlands und die Selbstverteidigung der Ukraine, beides liegt für sie auf einer Linie. Wagenknecht fordert Frieden und meint Unterwerfung. Nach mehr als drei Jahren westlicher Unterstützung herrsche in der Ukraine immer noch Krieg, sagt sie, um diese Unterstützung zu diskreditieren. Nach mehr als drei Jahren Krieg kontrolliert die Ukraine immer noch 80 Prozent ihres Staatsgebietes und behauptet ihre Freiheit gegen den Aggressor von nebenan. Das ist Sahra Wagenknecht keine Erwähnung wert.
- Konflikte im BSW: Revolte gegen Wagenknecht
Das BSW ist auch an diesem deutschen Putinismus gescheitert. Bei der Bundestagswahl blieb die Wagenknecht-Partei im Osten unter zehn Prozent, im Westen unter vier Prozent. Seitdem scheint der Niedergang unaufhaltsam. Bundespolitisch fehlt dem BSW die große Bühne. Die Talkshow-Queen der vergangenen Jahre beschwert sich, dass sie nicht mehr ins Fernsehen eingeladen wird. In Brandenburg treten vier Abgeordnete aus der Partei aus. Begründung: autoritäre Tendenzen in der Parteispitze. Die Parteispitze ist Sahra Wagenknecht.
Rückzug aus der ersten Reihe?
Nicht mehr lange. Wagenknecht verzichtet auf den Vorsitz. Stattdessen will sie eine Grundwertekommission in der Partei aufbauen und leiten; das interpretieren die meisten Beobachter als Rückzug aus der ersten Reihe. Das BSW sortiere sich neu, heißt es, wolle das Bild der Zerrüttung korrigieren. Dazu passt die geplante Namensänderung: BSW soll nicht mehr Bündnis Sahra Wagenknecht bedeuten, sondern Bündnis Soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftliche Vernunft. Aber welche Rolle spielt SW künftig im BSW?
Zwei Optionen: Sie überlässt das operative politische Geschäft tatsächlich der neuen Parteispitze. Die Partei, deren Markenkern der Personenkult ist, entsagt dem Personenkult. Wagenknecht zieht sich ins Studierzimmer der politischen Theorie zurück, schreibt antikapitalistische Aufsätze, ab und zu wirkt sie an politischen Dokumentationen mit, die im Nachtprogramm bei Arte laufen. Glauben Sie das? Ich nicht.
Mehr Sahra Wagenknecht wagen.
Uwe Vorkötter
Also Option zwei. Sie sagt selbst, sie wolle künftig "das programmatische und politische Profil schärfen, das viele Menschen mit meinem Namen verbinden". Dieses Profil sei in letzter Zeit nicht mehr klar erkennbar gewesen, das spiegele sich auch in schwachen Wahlergebnissen wider, nicht zuletzt im direkten Vergleich mit der AfD. Im Klartext: Das BSW muss wieder mehr Sahra Wagenknecht wagen, nicht weniger.
Aber warum dann der Verzicht auf den Parteivorsitz? Weil die Ikone des BSW für die tägliche Kärrnerarbeit in den Niederungen der Partei nicht geschaffen ist – das ist die offizielle Lesart, da ist sicher was dran. Aber das muss nicht die ganze Wahrheit sein.
Eine interessante Frage: Was hat es mit der Grundwertekommission auf sich? Der Name klingt unverdächtig. Nicht wie Politbüro. Das Politbüro war bei den kommunistischen Parteien für die ideologischen Grundsätze zuständig und formulierte politische Direktiven. Der Parteiapparat hatte sich daran zu halten. Heute darf das nicht mehr so heißen. BSW heißt demnächst Bündnis für Soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftliche Vernunft. Politbüro heißt Grundwertekommission. Nennen wir es eine politische Spezialoperation.
Sie können jetzt einwenden, der Elder Statesman versteigt sich da in eine gewagte These. Außerdem hat er sich schon einmal getäuscht. Ja, stimmt. Aber ein zweites Mal werde ich den Machtwillen und die destruktive Kraft der Sahra Wagenknecht nicht unterschätzen. Ohne sie ist das BSW aufgeschmissen. Mit ihr auch.
Teilen Sie Ihre Meinung mit
Kann das BSW auf Sahra Wagenknecht an der Spitze der Partei verzichten? Schreiben Sie eine E-Mail an Lesermeinung@stroeer.de. Bitte nutzen Sie den Betreff "Wagenknecht" und begründen Sie.
- Eigene Überlegungen