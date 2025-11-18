Rückzug aus der ersten Reihe?

Nicht mehr lange. Wagenknecht verzichtet auf den Vorsitz. Stattdessen will sie eine Grundwertekommission in der Partei aufbauen und leiten; das interpretieren die meisten Beobachter als Rückzug aus der ersten Reihe. Das BSW sortiere sich neu, heißt es, wolle das Bild der Zerrüttung korrigieren. Dazu passt die geplante Namensänderung: BSW soll nicht mehr Bündnis Sahra Wagenknecht bedeuten, sondern Bündnis Soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftliche Vernunft. Aber welche Rolle spielt SW künftig im BSW?

Zwei Optionen: Sie überlässt das operative politische Geschäft tatsächlich der neuen Parteispitze. Die Partei, deren Markenkern der Personenkult ist, entsagt dem Personenkult. Wagenknecht zieht sich ins Studierzimmer der politischen Theorie zurück, schreibt antikapitalistische Aufsätze, ab und zu wirkt sie an politischen Dokumentationen mit, die im Nachtprogramm bei Arte laufen. Glauben Sie das? Ich nicht.

Mehr Sahra Wagenknecht wagen. Uwe Vorkötter

Also Option zwei. Sie sagt selbst, sie wolle künftig "das programmatische und politische Profil schärfen, das viele Menschen mit meinem Namen verbinden". Dieses Profil sei in letzter Zeit nicht mehr klar erkennbar gewesen, das spiegele sich auch in schwachen Wahlergebnissen wider, nicht zuletzt im direkten Vergleich mit der AfD. Im Klartext: Das BSW muss wieder mehr Sahra Wagenknecht wagen, nicht weniger.

Aber warum dann der Verzicht auf den Parteivorsitz? Weil die Ikone des BSW für die tägliche Kärrnerarbeit in den Niederungen der Partei nicht geschaffen ist – das ist die offizielle Lesart, da ist sicher was dran. Aber das muss nicht die ganze Wahrheit sein.

Eine interessante Frage: Was hat es mit der Grundwertekommission auf sich? Der Name klingt unverdächtig. Nicht wie Politbüro. Das Politbüro war bei den kommunistischen Parteien für die ideologischen Grundsätze zuständig und formulierte politische Direktiven. Der Parteiapparat hatte sich daran zu halten. Heute darf das nicht mehr so heißen. BSW heißt demnächst Bündnis für Soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftliche Vernunft. Politbüro heißt Grundwertekommission. Nennen wir es eine politische Spezialoperation.

Sie können jetzt einwenden, der Elder Statesman versteigt sich da in eine gewagte These. Außerdem hat er sich schon einmal getäuscht. Ja, stimmt. Aber ein zweites Mal werde ich den Machtwillen und die destruktive Kraft der Sahra Wagenknecht nicht unterschätzen. Ohne sie ist das BSW aufgeschmissen. Mit ihr auch.

Teilen Sie Ihre Meinung mit