Was ist mit Macrons Baum passiert?

Das symbolträchtige Geschenk von Frankreichs Präsident an seinen US-Amtskollegen Trump, eine junge Eiche, ist vom Rasen des Weißen Hauses verschwunden. Nun ist ihr Verbleib geklärt.

Für gewaltige Verwunderung hat das Verschwinden einer jungen Eiche gesorgt, die US-Präsident Donald Trump und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron im Garten des Weißen Hauses gepflanzt hatten. Jetzt hat der französische Botschafter in Washington bestätigt: Der Setzling einer Eiche wurde einer üblichen Prozedur zugeführt.

"Er ist in Quarantäne, was für jeden in die USA importierten lebenden Organismus verpflichtend ist", schrieb Gérard Araud am Sonntag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. "Er wird später wieder eingepflanzt." Mit der Maßnahme soll verhindert werden, dass Krankheiten oder Schädlinge eingeschleppt werden.

It is in quarantine which is mandatory for any living organism imported to the US. It will be replanted afterwards. https://t.co/XyJRKTgPWW