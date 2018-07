170 Fußgruppen und Trucks

Kölner CSD so gut besucht wie nie zuvor

08.07.2018, 16:47 Uhr | dpa

Die CSD-Parade in Köln: Mehr als 170 Gruppen nahmen in diesem Jahr Teil. (Quelle: Wolfgang Rattay/Reuters)

Der Christopher Street Day hat in diesem Jahr knapp eine Millionen Besucher nach Köln gelockt. Die Parade war demnach so lang wie nie zuvor. Auch Netflix-Stars feierten mit.

Unter blauem Himmel und bei sommerlichen Temperaturen haben am Sonntag in Köln Hunderttausende die Christopher-Street-Day-Parade verfolgt. Angemeldet zur CSD-Demonstration waren 170 Fußgruppen und Trucks – laut Veranstalter so viele wie nie zuvor. Veranstalter Jörg Kalitowitsch sprach von einer Herausforderung für die Organisation.



"Es läuft stramm, aber es läuft." Kalitowitsch schätzte die Zahl der Zuschauer auf rund eine Million. Damit ist der Kölner Christopher Street Day eine der größten Veranstaltungen der lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans-, intergeschlechtlichen und queeren (LGBTIQ) Community in Europa. In diesem Jahr steht er unter dem Motto "Coming out in Deinem Style". Laut Polizei sind mehr als 200 Beamte im Einsatz.

Auch drei Schauspielerinnen der Netflix-Serie "Orange Is The New Black" waren am Sonntag beim CSD unterwegs. Danielle Brooks (28), Natasha Lyonne (39) und Jackie Cruz (31) fuhren bei der Parade mit. Der Auftritt ist Teil einer Promo-Tour zum Start der sechsten Staffel der Serie. Sie ist wegen der lesbischen und transgender Figuren in der queeren Community besonders beliebt. "Die Serie ist ein Pionier, was Vielfalt angeht. Es ist toll, heute die Leute zu sehen, die uns unterstützen", sagte Cruz während der Parade.