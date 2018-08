Mit der "Parker Solar Probe" wird erstmals eine Sonde von Cape Canaveral aus starten, die in die Atmosphäre der Sonne hineinfliegt.

Geschützt von einem fast zwölf Zentimeter dicken Karbonpanzer werde die Sonde mehr Hitze und Strahlung aushalten müssen, als je ein Flugkörper zuvor, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit.

Nach dem Start vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida geht es für die rund 700 Kilogramm schwere Sonde mit Hilfe der Schwerkraft der Venus Richtung Sonne. Dem Stern unseres Sonnensystems soll sich die "Parker Solar Probe" bis auf rund 6,2 Millionen Kilometer nähern und seine Atmosphäre untersuchen.

Die Nasa-Forscher versprechen sich von der bis 2025 angesetzten Mission Erkenntnisse über die Funktionsweise von Sternen. Der Start der Sonde musste nun allerdings verschoben werden. Wie die Nasa auf Twitter mitteilte, sei der Stopp angeordnet worden, weil eine Unregelmäßigkeit während der letzten Minuten des Countdowns aufgetreten sei. Sie will in den nächsten 24 Stunden einen neuen Anlauf unternehmen.

A hold was called due to an anomaly seen during the final minutes of the countdown. The launch has been scrubbed today due to exhausting the launch window. We are setting up for a 24-hour recycle. #SolarProbe