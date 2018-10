Polizei sucht liebestolles Paar

Sex bei voller Fahrt auf der Autobahn

24.10.2018, 10:28 Uhr | AFP, pdi

Auf einer spanischen Autobahn hat ein Paar Sex bei voller Fahrt. Ein Video davon verbreitet sich schnell im Netz. Nun hat die Polizei die beiden zur Fahndung ausgeschrieben.

Wegen gefährlichen Verkehrsverhaltens hat die spanische Polizei ein liebestolles Pärchen zur Fahndung ausgeschrieben. Zwei ungestüme Verkehrsteilnehmer hätten in voller Fahrt auf der Autobahn zwischen Madrid und Valladolid Geschlechtsverkehr gehabt, teilte die Guardia Civil mit. Die eine Person saß am Steuer, die andere saß nackt darauf und führte verräterische Bewegungen aus: Videoaufnahmen ließen kaum Zweifel an der Art der Zusammenkunft auf der Autobahn.

Gracias a vuestra ayuda Guardia Civil #Tráfico #Segovia investiga a dos personas por un presunto delito contra la seguridad vial tras recibir un vídeo que circulaba por RRSS#CONSEJO...para conducir con seguridad hay que estar "muy frío"🤣🤣🤣 pic.twitter.com/Hq7Ec4Rau7 — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) October 23, 2018

Die Bilder wurden aus einem nebenan fahrenden Auto mit einer Handykamera aufgenommen. In Spaniens sozialen Netzwerken verbreiteten sie sich rasend schnell, ehe die Polizei darauf aufmerksam wurde und Ermittlungen wegen Verkehrsgefährdung einleitete. Nach Polizeiangaben droht den Verkehrsteilnehmern eine Haft- oder Geldstrafe und der Führerscheinentzug für bis zu sechs Jahre.