Pöbelei in Rheinland-Pfalz

Autofahrer spuckt Müllwerker ins Gesicht

26.03.2019, 14:50 Uhr | dpa

Rumgepöbelt: Ein Autofahrer hat in Edesheim in Rheinland-Pfalz einem Müllwerker ins Gesicht gespuckt. (Symbolbild) (Quelle: Ralph Peters/imago)

In Rheinland-Pfalz hat ein Autofahrer die Müllabfuhr bei der Arbeit gestört. Nach Pöbeleien und Gewaltandrohungen spuckte er den unbeeindruckten Müllwerker an.

Ein Autofahrer hat in Edesheim in der Pfalz einem Müllwerker ins Gesicht gespuckt. Zuvor hatte der Autofahrer am Montag die Müllabfuhr in einer engen Straße bei der Arbeit behindert, wie die Polizei in Landau mitteilte. Der Fahrer des Müllwagens bat ihn daraufhin um einen gewissen Abstand. Der Mann habe völlig ungehalten reagiert und dem Müllwerker auch mit Schlägen gedroht. Dieser zeigte sich unbeeindruckt und setzte seine Arbeit fort.





Beim Leeren der nächsten Mülltonne kam es abermals zur Konfrontation. Der Pkw-Fahrer stieg aus seinem Wagen und beleidigte den Müllwerker immer heftiger – nach Polizeiangaben "in ungezierter Fäkalsprache". Als der Müllwerker ihn missachtete, spuckte ihm der Mann schließlich ins Gesicht. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Beleidigung.