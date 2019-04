Mecklenburg-Vorpommern betroffen

Minister warnt vor Staubstürmen wegen Trockenheit

09.04.2019, 12:58 Uhr | dpa

Mecklenburg-Vorpommerns Argrarminister Backhaus appelliert an die Landwirte, in den von Staubstürmen betroffenen Regionen entsprechend zu reagieren. Vor acht Jahren waren mehrere Menschen umgekommen.

Agrarminister Till Backhaus (SPD) hat angesichts der aktuellen Trockenheit vor Staubstürmen über Feldern gewarnt. Betroffen seien der Südosten in Mecklenburg-Vorpommern und der westliche Küstenbereich bei östlichen Windrichtungen, teilte Backhaus in Schwerin mit. Gefährdet seien ausgetrocknete, unbestellte Äcker sowie oberflächlich abgetrocknete, frisch bestellte Flächen.



Backhaus appellierte an die Bauern: "Ich bitte alle Landwirte in den betroffenen Regionen, ihre Bewirtschaftung an die Gefahrenlage anzupassen."



Staubstürme sind bei Trockenheit, Wind und bloßen Feldern in Mecklenburg-Vorpommern keine Seltenheit. Vor acht Jahren hatte ein solcher katastrophale Folgen: Auf der A19 ereignete sich in einem Staubsturm eine Massenkarambolage, bei der acht Menschen starben. Seither wurden dem Ministerium zufolge die Beratung der Landwirte verstärkt und ein landesweites Erosionsereignis-Kataster aufgebaut. Die Forderung von Umweltschützern nach mehr Feldhecken, um die Ackerkrume zurückzuhalten, wurde bislang nicht in größerem Stil umgesetzt.