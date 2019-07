Kurioser Einsatz

Polizei rückt wegen vermeintlicher Geiselnahme an

30.07.2019, 14:06 Uhr | AFP

Ein großes Missverständnis hat in Bremen Bewohner in Aufruhr versetzt. Ein 12-Jähriger soll eine Frau mit einer Waffe bedroht und sie dann in ein Haus gezogen haben. Als die Polizei anrückt, klärt sich die Lage.

Eine vermeintliche Geiselnahme durch einen Zwölfjährigen hat in Bremen einen Einsatz von Spezialkräften der Polizei ausgelöst. Mehrere Zeugen beobachteten nach Angaben der Beamten, wie ein Junge am späten Montagabend einer Frau im Stadtteil Burglesum eine Waffe an den Kopf hielt und anschließend mit ihr in einem Wohnhaus verschwand. Die Polizei löste Großalarm aus und zog zahlreiche Einsatzkräfte zusammen. Auch Spezialkräfte wurden entsandt.







Vor Ort klärte sich die Lage allerdings schnell auf, sie erwies sich als völlig harmlos. Der Junge im Alter von zwölf Jahren hatte mit einer Spielzeugpistole auf der Straße gespielt, die mutmaßlich bedrohte Frau war seine 24-jährige Schwester. Die Polizei wollte nach eigenen Angaben prüfen, ob die Familie eventuell die Einsatzkosten tragen muss.