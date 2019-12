"Weihnachtswunderland Niedersachsens"

Familie schmückt Haus mit Hunderten Weihnachtsbäumen

04.12.2019, 09:27 Uhr | dpa

Susanne und Thomas Jeromin inmitten von Weihnachtsbäumen in ihrem Wohnzimmer: Schon im Sommer starteten die Vorbereitungen. (Quelle: Julian Stratenschulte/dpa)

Familie Jeromin aus Niedersachsen gibt beim Weihnachtsschmuck alles. Mehr als 40.000 Christbaumkugeln schmücken ihr Haus in Rinteln. Jetzt wollen sie den offiziellen Weltrekord.

Im Wohnhaus der Familie Jeromin in Rinteln werden vom ersten Advent an bis zum Dreikönigstag die Wege enger. In sämtlichen Räumen – sogar im Badezimmer – stehen insgesamt mehr als 300 Weihnachtsbäume, liebevoll dekoriert mit Kugeln, Lametta, aber auch Quietscheentchen oder Superhelden-Figuren.

Das Ehepaar aus dem Landkreis Schaumburg nennt sein etwa 100 Quadratmeter großes Haus mittlerweile das "Weihnachtswunderland Niedersachsens", wie das Hamburger Rekord-Institut für Deutschland berichtet. Es will am Mittwoch die Zahl der geschmückten Bäume als Weltrekord anerkennen.





Der 53-jährige Thomas Jeromin startet in der Regel schon am Ende des Sommers mit den Vorbereitungen, mehr als 42.000 Christbaumkugeln und weit mehr als 300 Lichterketten umfasst inzwischen seine Sammlung.