In Florida "regnet" es Leguane

In Florida fallen die Temperaturen. Damit kommen Leguane, die dort in den Baumkronen leben, nur schlecht zurecht. Der Wetterdienst warnt vor herabfallenden Tieren.

Ein Wetterumschwung hat die zuständigen Behörden im südlichen Florida zu einer sehr ungewöhnlichen Warnung veranlasst: Einwohner sollen auf Leguane achten, die aus den Baumkronen fallen könnten. Die Kälte betäubt die Echsen und sie können sich nicht mehr festhalten und stürzen hinunter. "Seien Sie nicht überrascht, wenn Sie heute Abend Leguane von den Bäumen fallen sehen", twitterte das Büro des Nationalen Wetterdienstes von Miami.

Jan 21 - This isn't something we usually forecast, but don't be surprised if you see Iguanas falling from the trees tonight as lows drop into the 30s and 40s. Brrrr! #flwx #miami pic.twitter.com/rsbzNMgO01