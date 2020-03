Technischer Defekt vermutet

2.500 Ferkel verbrennen im Stall

19.03.2020, 11:52 Uhr | dpa, t-online.de, joh

Im NRW bricht in einem Stall ein Feuer aus. Ein Mitarbeiter verletzt sich lebensgefährlich, 2.500 Ferkel sterben. Wie es dazu kam, ist noch unklar.

Ein Schweinestall in Herne ist am Mittwoch völlig abgebrannt. 2500 Ferkel kamen laut Polizei ums Leben. Ein Mitarbeiter des Betriebs wurde lebensgefährlich verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der 30-Jährige befand sich einem Polizeisprecher zufolge am Donnerstag weiterhin in Lebensgefahr. Zudem wurde ein verletzter Feuerwehrmann laut der Stadt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Teile des Stalls eingestürzt

Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Brand kam, wegen dem Teile des Stalls einstürzten. Möglicherweise sei ein technischer Defekt die Ursache gewesen, hieß es. Genaueres sei aber noch unklar.

Ungeklärt ist auch noch die Höhe des Sachschadens. "Den können wir im Moment überhaupt noch nicht beziffern", sagte ein Polizeisprecher. 80 Feuerwehrleute waren bei dem Brand an der Stadtgrenze zu Bochum im Einsatz.