Mit Motorrad erwischt

Mann fährt 26 Jahre lang ohne Führerschein

13.05.2020, 10:52 Uhr | AFP

Die Polizei erwischt in Brunsbüttel einen Motorradfahrer ohne Führerschein. Wie sich dann herausstellt, war er schon seit vielen Jahren ohne Erlaubnis unterwegs.

In Schleswig-Holstein ist ein 50-jähriger Motorradfahrer 26 Jahre lang ohne Führerschein unterwegs gewesen. Wie die Polizei in Itzehoe am Mittwoch erklärte, flog die Sache nach einer Kontrolle auf, die schon Anfang im März in Brunsbüttel stattfand. Dabei gab der Mann an, seinen Führerschein in der Firma vergessen zu haben. Er bekam ein Verwarngeld und die Auflage, das Dokument später vorzulegen.

1994 Schein abgegeben

Da er dieser Aufforderung nie nachkam und für die Beamten auch nicht mehr erreichbar war, starteten sie weitere Nachforschungen. Dabei stellte sich heraus, dass er seinen Führerschein schon 1994 hatte abgeben müssen und seitdem anscheinend ohne unterwegs war.

Laut Polizei erschien der Beschuldigte dann am vergangenen Wochenende zusätzlich von sich aus auf einer Polizeiwache und beichtete. Er habe genug "von dem Lügenspiel" und wolle "reinen Tisch machen".