Von Mutter getrennt

Drama um kleinen Orca-Wal in Neuseeland

24.07.2021, 00:47 Uhr | AFP

Die Mutter hatte ihr Kind offenbar verloren. Helfer nahmen sich dem Orca-Baby in Neuseeland an. Sie suchten die Mutter, fütterten den kleinen Wal. Jetzt kam es zu einer dramatischen Wendung.



Trotz der Anstrengungen hunderter Freiwilliger ist ein von seiner Gruppe getrenntes Orca-Junges in Neuseeland gestorben. Ian Angus von der Naturschutzbehörde DOC sagte am Samstag, das Jungtier, dem der Name "Toa" gegeben worden war, sei "schnell gestorben, (...) seine letzten Tage wurden ihm so angenehm wir möglich gemacht". Das Jungtier hatte vor knapp zwei Wochen seine Gruppe verloren und war nahe der Hauptstadt Wellington angespült worden.

Während hunderte Freiwillige und Tierärzte "Toa" - "Krieger" in der Sprache der Maori - in einem provisorischen Gehege versorgt hatten, war aus der Luft und auf dem Meer nach seiner Mutter gesucht worden. Das etwa 2,5 Meter große, noch nicht entwöhnte Junge war alle vier Stunden über einen speziellen Sauger gefüttert worden, da es alleine im Meer nicht überlebensfähig gewesen wäre. Sein Alter war auf vier bis sechs Monate geschätzt worden.

Ohne Mutter kaum eine Chance

"Seine Gruppe zu finden und ihn zurückzubringen war unser Ziel", erklärte Angus. Es sei jedoch absehbar gewesen, dass sich der Zustand des Tieres ohne seine Mutter verschlechtern würde.

Orcas oder Schwertwale gehören zur Familie der Delfine. Männchen können bis zu neun Meter groß werden. Sie gelten in Neuseeland als bedroht. Ihre Population wird auf 150 bis 200 Tiere geschätzt.