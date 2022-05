Auf einer Hochzeit in Mexiko hat der BrĂ€utigam fĂŒr Entsetzen gesorgt: Der bekennende Hitler-Sympathisant heiratete in einer SS-Uniform. Auch der Hochzeitstag hat direkten Bezug zu seinem Vorbild.

Ein Paar in Mexiko hat laut einem Medienbericht mit Nazi-Uniformen und -Symbolen geheiratet. Das Simon-Wiesenthal-Zentrum verurteilte dies am Dienstag. "Wir hoffen, dass die mexikanischen Behörden die entsprechenden Maßnahmen ergreifen werden", hieß es von der Organisation, die sich mit der Aufarbeitung des Holocausts beschĂ€ftigt.

Die Zeitung "Milenio" hatte ĂŒber die kirchliche Trauung des vom Nationalsozialismus begeisterten Beamten Fernando und seiner Frau Josefina am 29. April in der zentralmexikanischen Stadt Tlaxcala berichtet. Das Datum hatte sich das Paar demnach ausgesucht, weil es sich um den 77. Hochzeitstag von Adolf Hitler und Eva Braun handelte.

Die Braut trug dabei ein weißes Kleid, wie auf Fotos der Zeitung zu sehen war. Der BrĂ€utigam war jedoch in eine Uniform der Waffen-SS gekleidet. Mehrere andere Anwesende trugen Ă€hnliche Uniformen, es waren auch Hakenkreuze zu sehen – unter anderem auf einem VW KĂ€fer, in dem das Paar fĂŒr Fotos posierte, sowie auf einem Bild der Hochzeitstorte von der amtlichen Trauung sechs Jahre zuvor.

BrÀutigam leugnet Holocaust

Der BrĂ€utigam gehört laut "Milenio" einem Club von Hitler-Sympathisanten an. "Ich weiß, dass Hitler fĂŒr viele Leute ein Völkermörder ist, ein Symbol fĂŒr Rassismus und Gewalt", zitierte ihn die Zeitung. Diese seien jedoch schlecht informiert. In Wirklichkeit habe das deutsche Volk den "FĂŒhrer" geliebt, da er das Land aus der extremen Armut gefĂŒhrt und ihm die im Ersten Weltkrieg verlorenen Gebiete zurĂŒckgegeben habe. Außerdem sei Hitler Vegetarier gewesen.

Der Direktor des Wiesenthal-Zentrums fĂŒr Lateinamerika, Ariel Gelblung, sagte in einer Mitteilung: "Unsere Institution verurteilt aufs SchĂ€rfste die Verzerrung und Verharmlosung des Gedenkens an die sechs Millionen jĂŒdischen BrĂŒder und Schwestern, die im Holocaust ermordet wurden, und die Verachtung seitens derjenigen, die die Geschichte leugnen oder verfĂ€lschen, sowie all derjenigen, die sich an dieser verachtenswerten Respektlosigkeit beteiligt haben."