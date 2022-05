Wegen unvollständiger Ausbildung des Piloten – Flieger muss umkehren

Auf dem Weg von London nach New York ist ein Flugzeug plötzlich umgekehrt. Erst in der Luft hatten die Piloten bemerkt, dass einer von ihnen nicht ausreichend qualifiziert war. Dadurch kam es zu einer langen Verspätung.

Weil der Erste Offizier seine Pilotenausbildung noch nicht abgeschlossen hatte, ist ein Passagierflugzeug auf dem Weg von London nach New York über Irland umgekehrt. Die Fluglinie Virgin Atlantic sprach am Donnerstag von einem Dienstplanfehler. Der Airbus A330 war am Montag bereits seit 40 Minuten in der Luft, als im Cockpit auffiel, dass der Erste Offizier seinen letzten Trainingsflug noch nicht absolviert hatte und der Kapitän nicht als Ausbilder qualifiziert ist. Daraufhin flogen sie zurück zum Flughafen London-Heathrow, wo die Maschine gut 90 Minuten nach dem Start landete, wie die Nachrichtenagentur PA am Donnerstag meldete.