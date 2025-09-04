t-online - Nachrichten für Deutschland
Polnische Drohne tarnt sich als Wasservogel

Polnische Entwicklung
Diese Schwan-Attrappe ist eine Waffe

Von t-online, wan
Aktualisiert am 05.09.2025 - 02:50 UhrLesedauer: 2 Min.
Eine polnische Drohne hat als Tarnung eine Schwanfigur aufgesetzt.Vergrößern des Bildes
Eine polnische Drohne hat als Tarnung eine Schwanfigur aufgesetzt. (Quelle: X/Militarny)
In Polen ist eine Drohne mit einer Vogelattrappe vorgestellt worden. Fraglich ist aber, wie effektiv sie ist.

Das polnische Militär hat auf einer Waffenmesse eine neue Wasserdrohne vorgestellt, die auf außergewöhnliche Weise getarnt ist. Auf der Drohne ist der nachgebildete Körper eines Schwans aufgesetzt. Die Drohne soll zu Aufklärungszwecken eingesetzt werden, kann aber auch gegnerische Stellungen am Ufer von Seen und Flüssen angreifen.

Die polnische Bezeichnung der Drohne, "Kaczka", führt allerdings zu Verwirrung: Das Wort bedeutet eigentlich Ente. Die Tierattrappe, die auf der Messe gezeigt wurde, ähnelt optisch aber eher einem kleinen Schwan.

Die Drohne besteht aus einem mit einem Tarnnetz verkleideten Gehäuse und kann nach Angaben der ukrainischen Militärfachseite Defense-ua über eine Entfernung von fünf Kilometern gesteuert werden.

Im Schnabel der Schwanfigur befindet sich eine Kamera, die Aufnahmen direkt an den Drohnenbediener überträgt. Ob der Hals beweglich ist und die Kamera auf bestimmte Objekte gedreht werden kann, ist nicht bekannt.

Platz für eine Zehn-Kilogramm-Sprengladung

In dem Gehäuse sind Antrieb und Elektronik untergebracht. Außerdem ist Platz für eine 10-Kilogramm-Sprengladung. In der Regel schwimmt die Drohne auf dem Wasser, laut Defense-ua sind aber auch kleine Räder am Boden untergebracht, mit denen sie ans Ufer fahren kann. Fraglich ist, wie erfolgreich die Tarnung sein wird.

Aus der Ferne könnte sie für einen Vogel gehalten werden, bei näherem Hinschauen kann man schnell sehen, dass es sich um eine Attrappe handelt. Die Ausstattung mit einem realistisch aussehenden Vogelkörper dürfte auch teurer sein als einfache Wasserdrohnen, die unterhalb der Wasseroberfläche in Flüssen nahe an gegnerische Stellungen kommen können.

China entwickelte Vogeldrohne

In China wurde zuletzt eine Drohne vorgestellt, die aussieht wie ein Vogel und auch wie einer fliegt. Auch Insekten dienen als Drohnenvorbilder. Erste Prototypen wurden bereits veröffentlicht. Allerdings haben diese eine geringe Batterielaufzeit und können kaum nennenswertes Gewicht mit sich tragen.

Sie dürften als lediglich Aufklärer mit kurzer Reichweite eingesetzt werden. Alternativ können sie im Gebüsch lauern und bei Bedarf aktiviert werden, zum Beispiel um Truppenbewegungen zu melden.

Verwendete Quellen
