Polnische Entwicklung Diese Schwan-Attrappe ist eine Waffe

Von t-online , wan Aktualisiert am 05.09.2025 - 02:50 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Eine polnische Drohne hat als Tarnung eine Schwanfigur aufgesetzt. (Quelle: X/Militarny)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

In Polen ist eine Drohne mit einer Vogelattrappe vorgestellt worden. Fraglich ist aber, wie effektiv sie ist.

Das polnische Militär hat auf einer Waffenmesse eine neue Wasserdrohne vorgestellt, die auf außergewöhnliche Weise getarnt ist. Auf der Drohne ist der nachgebildete Körper eines Schwans aufgesetzt. Die Drohne soll zu Aufklärungszwecken eingesetzt werden, kann aber auch gegnerische Stellungen am Ufer von Seen und Flüssen angreifen.

Loading...

Die polnische Bezeichnung der Drohne, "Kaczka", führt allerdings zu Verwirrung: Das Wort bedeutet eigentlich Ente. Die Tierattrappe, die auf der Messe gezeigt wurde, ähnelt optisch aber eher einem kleinen Schwan.

Die Drohne besteht aus einem mit einem Tarnnetz verkleideten Gehäuse und kann nach Angaben der ukrainischen Militärfachseite Defense-ua über eine Entfernung von fünf Kilometern gesteuert werden.

Im Schnabel der Schwanfigur befindet sich eine Kamera, die Aufnahmen direkt an den Drohnenbediener überträgt. Ob der Hals beweglich ist und die Kamera auf bestimmte Objekte gedreht werden kann, ist nicht bekannt.

Platz für eine Zehn-Kilogramm-Sprengladung

In dem Gehäuse sind Antrieb und Elektronik untergebracht. Außerdem ist Platz für eine 10-Kilogramm-Sprengladung. In der Regel schwimmt die Drohne auf dem Wasser, laut Defense-ua sind aber auch kleine Räder am Boden untergebracht, mit denen sie ans Ufer fahren kann. Fraglich ist, wie erfolgreich die Tarnung sein wird.

Aus der Ferne könnte sie für einen Vogel gehalten werden, bei näherem Hinschauen kann man schnell sehen, dass es sich um eine Attrappe handelt. Die Ausstattung mit einem realistisch aussehenden Vogelkörper dürfte auch teurer sein als einfache Wasserdrohnen, die unterhalb der Wasseroberfläche in Flüssen nahe an gegnerische Stellungen kommen können.

China entwickelte Vogeldrohne

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

In China wurde zuletzt eine Drohne vorgestellt, die aussieht wie ein Vogel und auch wie einer fliegt. Auch Insekten dienen als Drohnenvorbilder. Erste Prototypen wurden bereits veröffentlicht. Allerdings haben diese eine geringe Batterielaufzeit und können kaum nennenswertes Gewicht mit sich tragen.