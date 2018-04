Millionenschaden

Güterzug entgleist in München

28.04.2018, 10:34 Uhr | dpa, df

Bahnunglück in München: Der Güterzug entgleiste in der Nähe des Umschlagbahnhofs Riem. (Quelle: Bundespolizei/dpa)

In München entgleist mitten in der Nacht ein Güterzug. Es gibt keine Verletzten, dafür aber massive Schäden an Gleis und Oberleitung. Auch der S-Bahnverkehr ist beeinträchtigt.

Ein Güterzug ist auf dem Weg an die Nordsee in München entgleist. Der Unfall verursachte nach Angaben der Bundespolizei in der Nacht zu Samstag einen Millionenschaden, verletzt wurde niemand.

Das Unglück geschah kurz nach Mitternacht beim Umschlagbahnhof München-Riem. Dabei wurden vier Gleise erheblich beschädigt, außerdem die Lok und die beiden entgleisten Waggons. Ein Oberleitungsmast wurde aus der Verankerung gerissen. Die Oberleitung wurde auf einer Länge von bis zu 80 Metern heruntergerissen.

Behinderungen im S-Bahnverkehr

Wegen des Unfalls wurde der Streckenabschnitt zwischen München und Mühldorf gesperrt, betroffen waren auch S-Bahnen. Die Bahn rechnete damit, dass die Sperrungen und damit die Behinderungen noch länger dauern werden, da sowohl die Bergung des Zuges als auch die Reparatur der Gleisanlagen geraume Zeit in Anspruch nehmen werden.

Der etwa 400 Meter lange Güterzug war kurz nach Mitternacht am Umschlagbahnhof Riem gestartet und mit noch geringer Geschwindigkeit unterwegs, als er entgleiste. Ziel des mit Containern beladenen Zuges war Bremerhaven.