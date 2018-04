Unwetterwarnung

Hagel, Sturm, Gewitter – im Westen knallt es richtig

Am heutigen Sonntag zieht ein Gewittertief über Deutschland hinweg und führt wieder wärmere Luft insbesondere in den Süden und Osten des Landes. (Quelle: t-online.de)

Das Wochenende verabschiedet sich mit Schietwetter. Verantwortlich ist Tief "Quitta". Vor allem im Westen sorgt es für Gewitter und Starkregen. Auch mit Hagel und Sturmböen ist teils zu rechnen.

Zum Ende der Woche zeigt sich das Wetter in Teilen Deutschlands von seiner schlechten Seite. Grund ist das Tief "Quitta" über Frankreich: "Quitta" lenkt warmfeuchte Luft Richtung Deutschland, berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Die Folgen sind am Sonntag bereits vormittags zu spüren: Im Westen und der Mitte Deutschlands besteht stellenweise die Gefahr von Gewittern. Starkregen ist möglich: Insbesondere in den westlichen Landesteilen kann es am Nachmittag, am Abend und in der Nacht auch zu stärkeren Unwettern kommen, ebenso bleibt der Nordwesten nicht verschont.

Tief Quitta übernimmt das Kommando & sorgt für ein krachendes Ende des Wochenendes! Am Sonntag/Nacht auf Montag starke, teils schwere Gewitter mit Hagel, Sturmböen/schweren Sturmböen & teils heftigem Starkregen. Derzeit noch größere Unsicherheiten aufgrund unklarer Tiefzugbahn./V pic.twitter.com/IWDDd45OVf — DWD (@DWD_presse) April 28, 2018

Die Metereologen vom DWD warnen generell vor Hagel, Sturmböen und Starkregen. Für das Saarland, den Niederrhein und das westliche Niedersachsen sei bereits eine entsprechende Vorabwarnung ergangen.

Auch im Südwesten Deutschland weist der DWD wiederum auf die Gefahr von starkem Wind hin, für das Bergland auch vor Sturmböen. In der Nacht kann es auch an der Küste zu starkem Wind kommen. Sowohl im Westen wie im Nordwesten ist auch in der zweiten Hälfte der Nacht mit teils heftigen Regenfällen zu rechnen.