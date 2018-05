Im US-Bundesstaat Georgia ist ein Transportflugzeug der Nationalgarde abgestürzt, das bestätigte eine Sprecherin der US-Luftwaffe. Wie viele Personen sich an Bord befanden, ist derzeit noch unklar. Auch über mögliche Todesopfer oder Verletzte gibt es noch keine Informationen. Ein von der Feuerwehr bei Twitter veröffentlichtes Foto zeigt brennende Trümmer und aufsteigenden Rauch.

Military c130 down at 21 and Gulfstream Rd. Avoid the area. 21 shut down until further notice. pic.twitter.com/6hUqwmkNUu