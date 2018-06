Jackpot geknackt

Berliner Putzfrau kassiert 90 Millionen Euro

08.06.2018, 17:45 Uhr | t-online.de

Eine Berlinerin hat den Jackpot einer "Lottoland"-Lotterie geknackt. (Quelle: Thinkstock by Getty-Images)

Davon träumt jeder Lottospieler: Eine Putzfrau aus Berlin hat bei dem Anbieter "Lottoland" den Jackpot geknackt. Arbeiten muss sie nun nie wieder.



Eine Putzfrau aus Berlin hat schon am 1. Juni den 90-Millionen-Jackpot des Anbieters "Lottoland" geknackt und ist nun Multimillionärin. Bei dem Glücksspiel wetten die Teilnehmer auf den Ausgang der Eurojackpot-Lotterie.



Die Wahrscheinlichkeit für einen solchen Gewinn liegt bei nur 1 zu 95 Millionen. Laut einem Bericht in der "Bild"-Zeitung sei die Mutter der Gewinnerin an dem Erfolg beteiligt gewesen. Sie habe ihrer Tochter die Gewinnzahlen per WhatsApp geschickt.

Die beiden konnten wohl ihr Glück nicht fassen: "Wir blieben bis in die frühen Morgenstunden wach, wussten nicht, was wir denken sollten." Später trudelte dann die Bestätigung per E-Mail ein.

Ihren Beruf will die 36-Jährige an den Nagel hängen. "Ich werde kündigen, obwohl ich meinen Job immer gern gemacht habe", sagte die Putzfrau der "Bild". Das Geld will sie sich mit ihrer Mutter teilen. Die beiden planen, erst einmal mit dem Wohnmobil durch die USA zu reisen.

Hinweis der Redaktion: In einer ersten Version des Artikels hieß es, die Berlinerin habe den Eurojackpot geknackt. Dieser liegt aktuell ebenfalls bei 90 Millionen Euro. Er wird jedoch erst am Freitagabend ausgespielt. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.