Berichte von Explosionen

Großbrand in Frechen – Supermarkt in Flammen

11.06.2018, 02:38 Uhr | dpa, aj

In Frechen westlich von Köln hat am Samstagabend ein Supermarkt Feuer gefangen. Augenzeugen berichteten in sozialen Netzwerken von meterhohen Flammen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an.

In einem Supermarkt in Frechen bei Köln ist ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr kämpfte am Sonntagabend mit einem Großaufgebot gegen die Flammen, wie die Polizei mitteilte.

+++ Großbrand in Frechen +++ Zur Zeit unterstützen Kräfte der Feuerwehr Hürth die Kollegen in Frechen bei einem... Gepostet von Feuerwehr Hürth am Sonntag, 10. Juni 2018

Das Feuer ist den Angaben nach um etwa 19.30 Uhr ausgebrochen. Örtliche Medien berichteten, es handele sich bei dem Supermarkt um einen Rewe an der Hubert-Pott-Straße. Es gäbe Berichte von mehreren Explosionen.



Anwohner wurden angehalten, ihre Fenster geschlossen zu halten. Rund um den Supermarkt sei in der Nacht alles gesperrt und geräumt worden, darunter auch eine Bundesstraße.

Der "Kölner-Stadtanzeiger" berichtete, dass sieben Löschzüge aus den Feuerwehren Frechen, Hürth, Pulheim und der Kölner Berufsfeuerwehr in der Nacht im Einsatz waren.

+++ EINSATZ +++ Update 1: Das Feuer ist unter Kontrolle. Weitere Informationen werden wir im Laufe des Tages posten,... Gepostet von Feuerwehr Frechen am Sonntag, 10. Juni 2018

Die Brandursache sei laut Feuerwehr noch vollkommen unklar. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen. Laut "Kölner Stadt-Anzeiger" sei ein Feuerwehrmann bei den Löscharbeiten leicht verletzt worden. Die Polizei konnte dies zunächst nicht bestätigen.