Sommer macht Pause

Skandinavien-Tief lässt Temperaturen purzeln

07.07.2018, 18:56 Uhr | dpa

Am Wochenende ist noch einmal Freibad-Wetter angesagt – danach sinken die Temperaturen. Die Sommer-Pause wird aber nur ein paar Tage andauern.

Ein skandinavisches Tief verpasst dem Sommer zu Beginn der neuen Arbeitswoche einen kleinen Dämpfer. Wenn die dazugehörige Kaltfront am Montag und Dienstag Deutschland überquert, sind neben Wolken auch kühlere Temperaturen zu erwarten, berichtete eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Bibbern ist aber dennoch nicht angesagt: Mit Temperaturen von 20 bis 25 Grad am Dienstag ist es zwar nicht mehr ganz so sommerlich, aber immer noch mild. Gerade im Norden könnte es am Dienstag auch mal regnen oder zu Gewittern kommen, hieß es. Nachts gehen die Temperaturen auf 14 bis acht Grad zurück – eine gute Gelegenheit also, aufgeheizte Wohnungen durchzulüften.

Von Mittwoch an setzt sich allerdings von Westen aus wieder häufiger die Sonne durch. Auch die Sommertemperaturen-Marke von 25 Grad dürfte dann wieder häufiger geknackt werden.