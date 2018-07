Unwetter

100 Tote bei Regen und Überschwemmungen in Japan

09.07.2018, 07:28 Uhr | dpa

Nach einem Erdrutsch in Kumano suchen Einsatzkräfte der Feuerwehr nach vermissten Personen. Unwetter mit außergewöhnlich viel Regen haben in Japan dutzende Menschen in den Tod gerissen. Foto: Sadayuki Goto/Kyodo News/AP. (Quelle: dpa)