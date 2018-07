Endlich Erfrischung

Der Sommer macht Pause – zum Glück

11.07.2018, 13:26 Uhr | rew, t-online.de

Der Süden geht unter, der Norden brennt: So sah die deutsche Wetterlage zeitweise aus. Nun gibt es endlich gute Neuigkeiten – für beide Hälften des Landes.

Die Wetterlage in Deutschland war in den letzten Wochen an vielen Orten extrem. Die nächsten Tage bringen nun Entspannung: Während der trockene Norden sich über Regen freuen kann, bleibt der Süden von Niederschlägen verschont. Gleichzeitig macht der Sommer in den nächsten Tagen Pause: Im ganzen Land ist am Mittwoch und Donnerstag mit kühleren Temperaturen zu rechnen.

Im Nordosten dominiert das Tief Gislinde die Wetterlage. Gislinde bringt den Regen, auf den Landwirte in der Region bereits so lange warten. Schon am späten Dienstag ziehen Regen und Gewitter auf. Bis Donnerstag soll der Regen in der Region bleiben, der in Schauern herunterkommt.

Nicht immer kann das Wasser in den Böden versickern

"Das wird das bisherige Defizit aber nicht ganz ausgleichen", meint Wetterexperte Sebastian Kugel von der Meteo Group und verweist darauf, dass die vertrockenten Böden das Wasser nicht immer gut aufnehmen können: "In manchen Fällen kann das eher Äcker wegschwemmen als einsickern." Trotzdem bleibt der Regen eine gute Nachricht – und trotz der einzelnen Gewitter ist nicht von gefährlichen oder extremen Wetterlagen auszugehen.









Während es im Nordosten regnet, bleibt es im Westen und Süden trocken. Sehr vereinzelt können am Mittwoch Schauer im Norden Bayerns auftreten, dabei handelt es sich jedoch um große Ausnahmen – zu denen es auch nicht unbedingt kommen muss.

In den nächsten Tagen wird es kälter

In den kommenden zweit Tagen wird es im ganzen Land kühler: Am Mittwoch liegen die Temperaturen deutschlandweit unter 25 Grad, im Nordosten sogar nur bei maximal 22 Grad. Nur am Oberrhein könnte es mit 26 bis 27 Grad verhältnismäßig warm werden. Ab Donnerstag steigen die Temperaturen dann langsam wieder an. Von Hamburg bis Köln wird es bis zu 27 Grad warm. Anders sieht es allerdings im Osten aus: Der schafft gerade mal die 20 Grad.

Auch für das Wochenende zeichnen sich schon erste Tendenzen ab – und die sehen gut aus. Bereits am Freitag verzieht sich Gislinde, in ganz Deutschland wird es freundlich: mit Temperaturen um die 28 Grad. Nur an der Küste bleibt es mit 25 Grad etwas kühler. Trotzdem scheint es dann mit der Sommerpause vorbei zu sein.