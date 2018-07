Temperaturen bis 31 Grad

Der Sommer kommt zurück – und mit ihm die Gewitter

14.07.2018, 12:11 Uhr | ds, t-online.de

Ein Wolkenbruch auf dem Marienplatz in München: Am Wochenende wird es wieder warm. Doch örtlich kann einiges an Regen herunterkommen. (Quelle: Ralph Peters)

Nach dem Regen kommt die Sonne: Ab Freitag klettern die Temperaturen in Deutschland wieder in Richtung Sommer. Doch Vorsicht: Gewitter und Starkregen sind ebenfalls im Anflug.

Die Sommer-Pause ist vorbei. Nachdem in den letzten Tagen Tief Gislinde für ordentlich Abkühlung und teils massive Regenfälle gesorgt hat, wird das Wetter zum Wochenende wieder richtig gut. Der Freitag startet an der Nordsee und im Osten noch stark bewölkt mit Regen und Sprühregen. Im Rest Deutschlands gibt es aber nur wenige Wolken und viel Sonnenschein. Am Nachmittag sind im Bergland auch mal ein paar Regenschauer und Gewitter drin.



Die Temperaturen sind sommerlich – zwischen 25 und 29 Grad, im Nordwesten mit 19 bis 24 Grad etwas kühler. In der Nacht auf Samstag purzeln die Temperaturen deutlich, bei 10 bis 15 Grad gibt es vor allem im Norden und Osten viele Wolken, teilweise mit Schauern.

Viel Sonne – aber auch Starkregen möglich

Die verziehen sich dann am Samstag größtenteils. Im Norden ist es zunächst wieder etwas dichter bewölkt, aber überwiegend niederschlagsfrei. Ab Nachmittag Sonne. Sonst vielfach heiter und trocken. Lediglich im Süden und am Main gibt es im Tagesverlauf Quellwolken und ab und an Schauer und Gewitter – teils mit Starkregen. Die Temperaturen liegen bei 19 und 25 Grad im Norden und bis zu 31 Grad am Oberrhein. In der Nacht zum Sonntag ziehen die Schauer und Gewitter ab. Es ist meist gering bewölkt oder klar – fast überall trocken. Die Temperaturen sinken auf 16 bis 10 Grad.

Auch der Sonntag bringt neben harmlosen Wolkenfeldern zunächst viel Sonnenschein, insbesondere am Niederrhein. Dabei ist es meist trocken. Im Tagesverlauf gibt es südlich von Mosel und Main erneut Schauer und Gewitter. Lokal Starkregengefahr. Es wird mit 25 bis 31 Grad wieder sommerlich warm, an den Küsten und im Bergland 20 bis 25 Grad. In der Nacht ziehen die Schauer ab und es bleibt trocken.

Verwendete Quellen: DWD