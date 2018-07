Tourboot auf Hawaii von "Lava-Bombe" getroffen

Dramatisches Ende eines Ausflugs in Hawaii: Bei einer "Lava-Tour" wurde ein Boot mit Dutzenden Touristen an Bord von Lava und Gestein getroffen - 23 Menschen erlitten dabei Verletzungen.

Bei einem Ausflug auf Hawaii sind 23 Menschen verletzt worden, als ihr Tourboot von Lava und Gestein getroffen wurde. Die Zivilschutzbehörde auf Hawaii teilte am Montag (Ortszeit) auf Twitter mit, vier der Verletzten seien ins Krankenhaus gebracht worden.

Ein Loch im Dach des Ausflugboots, das von einer "Lava-Bombe" getroffen wurde. (Quelle: Hawaii Department of Land and Natural Resources/Reuters)



Beim Eintritt der Lava ins Meer sei es zu einer Explosion gekommen. Dabei seien Lava und Gestein in Richtung des Bootes geschleudert worden. Eine "Lava-Bombe" habe das Dach des Bootes durchschlagen.

#LeilaniEstatesEruption #KilaueaVolcano UPDATE: Unbelievable footage from #IkaikaMarzo's crew on board the #KalapanaCulturalTours #lava boat captures the #lavaexplosion that sent #lavabombs flying onto a tour boat, injuring 12 people https://t.co/h193ZfuIRP @HawaiiNewsNow #HINews pic.twitter.com/cvYg0CLDUk